Рада скасовує засідання через карантин в Україні

Верховна Рада України через введений в країні карантин до 3 квітня працюватиме в комітетах, без пленарних засідань.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради ВР.

"Відносно графіка роботи Верховної Ради: Рада не закривається, вона продовжує працювати, однак ми змінюємо черговість проведення пленарних та комітетських тижнів, і до 3 квітня 2020 роки ми переходимо в режим роботи в комітетах. У мене була розмова з нашими колегами з різних депутатських фракцій і груп – все цю пропозицію підтримали ", – повідомив спікер.

При цьому Рада у вівторок, 17 березня, проведе лише позачергове засідання для розгляду законопроекту по боротьбі з короновірусом.

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