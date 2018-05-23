Рада схвалила приєднання до Метричної конвенції: що це дасть

Верховна Рада України прийняла законопроект про приєднання до Метричної конвенції від 20 травня 1875 року.

Законопроект №0181 підтримали 232 народних депутатів. Його розробили, щоб виконати План заходів щодо Угоди про асоціацію в частині зменшення технічних бар'єрів у торгівлі.

Варто відзначити, що Метрична конвенція заснувала Міжнародне бюро мір і ваг (ВІРМ), до основних завдань якого віднесено розробку та підтримку міжнародних еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи величин (SI).

Документ стосується пункту угоди про набуття повного членства України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібрування і вимірювання.

Відзначається, що прийняття законопроекту дозволить Україні отримати членство в OIML і користуватися правами повноправного члена організації. Таким чином, країна зможе голосувати на засіданнях CGPM і брати участь в роботі консультативних комітетів, створюваних СІРМ.

Крім того, Україна зможе купити відкалібрований платино-іридієвий еталон кілограма за собівартістю і користуватися послугами з калібрування національних еталонів, які є недоступними для асоційованих учасників.

На сьогоднішній день 58 держав є учасниками Метричної конвенції, з яких 43 - в Генеральній конференції з мір та ваг (CGPM) в статусі асоційованих учасників.

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