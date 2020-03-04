Рада проводить перестановки в Кабміні: названо імена нових міністрів

Оприлюднено склад нового Кабінету міністрів прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Список у середу, 4 березня, з'явився в розпорядженні OBOZREVATEL. Зазначимо, що, згідно з документом, не всіх керівників міністерств пропонується звільнити.
Денис Шмигаль
Скрін видео
Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:
Вадим Пристайко – віцепрем'єр із питань євроінтеграції;
Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр із питань реінтеграції окупованих територій;
Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;
Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;
Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;
Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;
Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;
Владислав Криклій – міністр інфраструктури;
Марина Лазебна – міністерка соціальної політики;
Денис Малюська – міністр юстиції;
Олег Немчинов – міністр Кабінету міністрів;
Ігор Уманський – міністр фінансів;
Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.
Названо імена нових міністрів Кабміну
Нагадаємо, монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду чинного віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. "За" проголосував 291 народний депутат.
Онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту 4 березня читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".