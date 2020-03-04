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4 березня • оновлено в 21:22
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Рада проводить перестановки в Кабміні: названо імена нових міністрів

10.7т
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Оприлюднено склад нового Кабінету міністрів прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Список у середу, 4 березня, з'явився в розпорядженні OBOZREVATEL. Зазначимо, що, згідно з документом, не всіх керівників міністерств пропонується звільнити.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Скрін видео

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

  • Вадим Пристайко – віцепрем'єр із питань євроінтеграції;

  • Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр із питань реінтеграції окупованих територій;

  • Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;

  • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;

  • Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;

  • Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;

  • Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;

  • Владислав Криклій – міністр інфраструктури;

  • Марина Лазебна – міністерка соціальної політики;

  • Денис Малюська – міністр юстиції;

  • Олег Немчинов – міністр Кабінету міністрів;

  • Ігор Уманський – міністр фінансів;

  • Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.

Названо імена нових міністрів Кабміну

Названо імена нових міністрів Кабміну

Нагадаємо, монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду чинного віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. "За" проголосував 291 народний депутат.

Онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту 4 березня читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.

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Читайте всі новини по темі "Відставка Кабміну Гончарука" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
політика Верховна Рада України Кабінет Міністрів України фотографии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Все понятно. По результатам опроса общественного мнения на Украине, светлое будущее отложено до конца света... _____
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
а вы злодеи как не садитесь, всё в управленцы Не годитесь. Преступный антинародный режим.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну щас Украину попрет! птенцы гнезда Сороса порожняк не гонят!
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