Рада проводить перестановки в Кабміні: названо імена нових міністрів

Оприлюднено склад нового Кабінету міністрів прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Список у середу, 4 березня, з'явився в розпорядженні OBOZREVATEL. Зазначимо, що, згідно з документом, не всіх керівників міністерств пропонується звільнити.

Денис Шмигаль Скрін видео

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

Вадим Пристайко – віцепрем'єр із питань євроінтеграції;

Олексій Резніков – віцепрем'єр і міністр із питань реінтеграції окупованих територій;

Михайло Федоров – віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ;

Сергій Бессараб – міністр у справах ветеранів;

Вадим Гутцайт – міністр молоді і спорту;

Ілля Ємець – міністр охорони здоров'я;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури;

Марина Лазебна – міністерка соціальної політики;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Олег Немчинов – міністр Кабінету міністрів;

Ігор Уманський – міністр фінансів;

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад і територій.

Названо імена нових міністрів Кабміну

Нагадаємо, монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду чинного віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. "За" проголосував 291 народний депутат.

Онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту 4 березня читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!