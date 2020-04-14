Рада проведе ще одне термінове засідання: в "Слузі народу" озвучили дату

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня.

Як повідомив в Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, початок запланований на 13:00.

"Будемо чистити регламент від поправочного спаму", – додав він.

Як передає "Інтерфакс-Україна", заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук підтвердила цю інформацію.

Рада планує розглянути законопроект про зміни до регламенту Верховної Ради, що дозволить не затягувати розгляд у другому читанні закону про банківську діяльність, необхідного для отримання фінансової допомоги від МВФ.

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський

Як писав OBOZREVATEL:

7 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні так званий антиколомойський законопроект, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанк буде потрібно близько року.

У парламентському комітеті з питань фінансів повідомили, що розгляд всіх правок відбуватиметься за 119 статтею Регламенту Верховної Ради, що дозволяє голосувати правки цілими розділами.

Також на недавньому засіданні бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу. Нові цифри розробили з урахуванням скорочення ВВП на 3,9%, падінням доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

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