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14 квітня • оновлено в 18:47
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Рада проведе ще одне термінове засідання: в "Слузі народу" озвучили дату

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Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня.

Як повідомив в Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, початок запланований на 13:00.

"Будемо чистити регламент від поправочного спаму", – додав він.

Як передає "Інтерфакс-Україна", заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук підтвердила цю інформацію.

Рада планує розглянути законопроект про зміни до регламенту Верховної Ради, що дозволить не затягувати розгляд у другому читанні закону про банківську діяльність, необхідного для отримання фінансової допомоги від МВФ.

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський

Як писав OBOZREVATEL:

  • Також на недавньому засіданні бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу. Нові цифри розробили з урахуванням скорочення ВВП на 3,9%, падінням доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Євгенія Кравчук Олександр Качура
Місце
Україна
Теги
МВФ Верховна Рада України Партія Слуга народу
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