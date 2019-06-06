ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Рада провалила відставку Клімкіна, Полторака і Грицака

3.7тЧитати матеріал російською

Після провальних голосувань за відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна й міністра оборони Степана Полторака, Верховна Рада не підтримала і відставку голови Служби безпеки України Василя Грицака. За відповідне рішення проголосували тільки 78 народних депутатів.

Рада провалила відставку Клімкіна, Полторака і Грицака

Нагадаємо, що чиновники, чиї відставки 6 червня розглядав парламент, до Верховної Ради не прийшли. Однак у сесійний зал прибув представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Новини
"Маски-шоу", кришування, контрабанда: спливли скандальні дані про голову СБУ

Василь Грицак

Василь Грицак

LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

У документі зазначалося, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України й наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

6 червня Верховна Рада провалила голосування щодо відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна. За відповідне рішення в парламенті на знайшлося голосів.

Не підтримали парламентарії й усунення із займаної посади голови Міноборони Степана Полторака. За це рішення проголосували лише 67 нардепів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Василь ГрицакПавло КлімкінСтепан Полторак
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниСБУМіністерство оборони УкраїниМіністерство внутрішніх справ України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
5
Смішно
10
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Все идет по плану, противоречия внутри украинской власти усиливаются и крах недостраны неминуем.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зелю в игнор.то шо там зеля ВР сказал это все равно шо собака прогавкала.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Sirko Bogdan, Недолго ещё осталось ВР, но за это время они должны успеть развалить страну.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Шоу маст гоу он
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel