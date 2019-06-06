Рада провалила відставку Клімкіна, Полторака і Грицака

Після провальних голосувань за відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна й міністра оборони Степана Полторака, Верховна Рада не підтримала і відставку голови Служби безпеки України Василя Грицака. За відповідне рішення проголосували тільки 78 народних депутатів.

Нагадаємо, що чиновники, чиї відставки 6 червня розглядав парламент, до Верховної Ради не прийшли. Однак у сесійний зал прибув представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

Василь Грицак LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

У документі зазначалося, що глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України й наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

6 червня Верховна Рада провалила голосування щодо відставки міністра закордонних справ Павла Клімкіна. За відповідне рішення в парламенті на знайшлося голосів.

Не підтримали парламентарії й усунення із займаної посади голови Міноборони Степана Полторака. За це рішення проголосували лише 67 нардепів.

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