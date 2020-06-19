Рада призначила Абрамовського міністром екології: де працював раніше
Роман Абрамовський став главою Мінекології
Верховна Рада підтримала Романа Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України.
За таке рішення проголосували 264 народних депутати. Після голосування Абрамовський склав присягу члена Кабінету міністрів України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Роман Абрамовський у Раді
У 2015 році Роман Абрамовський кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
У 2019 став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.
Трудова діяльність:
1992-1994 – комерційний директор ЗАТ "Юрзовнішконсульт";
1994-1995 – комерційний директор ТОВ "Украгробізнес";
1995-2000 – заступник директора ЗАТ "Консул-Моторз";
2000-2004 – генеральний директор ТзОВ "Автоленд";
03.2004 - 02.2005 – перший заступник голови правління ВАТ "ЕМЗ "Металіст";
02.2005 - 05.2005 – голова правління ВАТ "ЕМЗ "Металіст";
05.2005 - 10.2006 – 1-й заступник генерального директора ВАТ "Укрстальконструкція";
10.2006 - 03.2012 – генеральний директор ВАТ "Укрстальконструкція";
07.2012 - 01.2013 – заступник директора ТзОВ "Ріола Модуль ЛТД";
01.2013 - 11.2014 – помічник-консультант народного депутата.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Кабмін перейменував Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, утворивши окреме Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.