Рада призначила Абрамовського міністром екології: де працював раніше

Верховна Рада підтримала Романа Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України.

За таке рішення проголосували 264 народних депутати. Після голосування Абрамовський склав присягу члена Кабінету міністрів України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Роман Абрамовський у Раді

У 2015 році Роман Абрамовський кілька місяців був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

У 2019 став заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Трудова діяльність:

1992-1994 – комерційний директор ЗАТ "Юрзовнішконсульт";

1994-1995 – комерційний директор ТОВ "Украгробізнес";

1995-2000 – заступник директора ЗАТ "Консул-Моторз";

2000-2004 – генеральний директор ТзОВ "Автоленд";

03.2004 - 02.2005 – перший заступник голови правління ВАТ "ЕМЗ "Металіст";

02.2005 - 05.2005 – голова правління ВАТ "ЕМЗ "Металіст";

05.2005 - 10.2006 – 1-й заступник генерального директора ВАТ "Укрстальконструкція";

10.2006 - 03.2012 – генеральний директор ВАТ "Укрстальконструкція";

07.2012 - 01.2013 – заступник директора ТзОВ "Ріола Модуль ЛТД";

01.2013 - 11.2014 – помічник-консультант народного депутата.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 травня Кабмін перейменував Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, утворивши окреме Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.