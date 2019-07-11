Рада ухвалила Виборчий кодекс: що зміниться

У четвер, 11 липня, Верховна Рада України ухвалила новий Виборчий кодекс. Згідно з документом, голосування за відкритими списками набуде чинності у 2023 році.

За законопроект проголосували 230 народних депутатів (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Рішення було ухвалене після консультацій голови ВР Андрія Парубія з головами фракцій. Таким чином, документ діятиме з наступних чергових парламентських і президентських виборів.

"Шляхом консультацій між фракціями ми прийшли до рішення, що цей кодекс набуде чинності з 1 грудня 2023 року, тобто на наступні чергові парламентські і президентські вибори. Це логічна правка", – заявив доповідач з Виборчому кодексу, нардеп Олександр Черненко.

Додамо, що напередодні позачергових виборів до ВР розглянули всі поправки до нового виборчого кодексу з відкритими списками. Всього у документ було подано 4568 поправок.

Скріншот

Нагадаємо, Виборчий кодекс був прийнятий в першому читанні в листопаді 2017 року мінімально необхідною кількістю голосів.

Кодекс об'єднає в собі положення п'яти законів: про вибори президента, про вибори народних депутатів, про місцеві вибори, про Центрвиборчком і про державний реєстр виборців.

Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів з мажоритаркою і перехід на пропорційну з відкритими партійними списками. Виборчий бар'єр залишається на рівні 5%.

Вибори до Верховної Ради: названі топ-5 прохідних партій

Також вводяться відкриті партійні списки з регіональними округами замість пропорційної системи за закритими партійними списками і мажоритаркою. Таким чином, замість більше двохсот одномандатних округів буде 27 регіональних.

Партії будуть повинні сформувати в кожному окрузі свій список кандидатів. І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери, щоб виборці їх не забули, а всі списки будуть розвішувати в кожній кабінці.

У бюлетені буде тільки дві графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата в народні депутати з партійного списку".

Якщо кандидат в депутати набере відповідну кількість голосів виборців, він зможе переміститися вгору за списком, або навпаки опуститися вниз.

Депутатські мандати будуть розподіляти пропорційно до результатів виборів. Чим більше підтримка партії, тим більше мандатів вона отримає. Місця в сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку в своєму регіоні.

На виборах в сільські, селищні, районні, районні в містах і міські ради маленьких міст (до 90 тис. виборців) пропонується багатомандатна мажоритарна система: в окрузі перемагає не один кандидат, як сьогодні, а від двох до чотирьох кандидатів в залежності від кількості виборців. На виборах до обласних рад і міськради великих міст (від 90 тис. виборців) також пропонується система відкритих списків.

Фінальний текст документа поки ніхто не знає. Кодекс набирає чинності з 1 грудня 2023 року, крім окремих положень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет виборців України запропонував Верховній Раді наступного скликання внести до Виборчого кодексу кілька принципових правок.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!