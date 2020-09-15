Рада дала офіційну оцінку виборам в Білорусі та свавіллю ОМОНу

У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада ухвалила постанову, де визнала вибори президента Білорусі нечесними і такими, що пройшли з порушеннями. Також нардепи засудили насильство влади проти мирного населення, яке вийшло на мітинги.

Про це говориться в Постанові про Заяву Верховної Ради України про ситуацію в Білорусі №3053а. За документ проголосували 228 парламентаріїв.

У документі зазначено, що офіційно оприлюднені результати виборів в Білорусі не відображають реального волевиявлення білорусів, а мирні протести громадян по всій країні жорстко придушуються владою.

"Проеєт Постанови спрямований на схвалення Заяви Верховної Ради України з засудженням дій влади Білорусі і закликом до неї налагодити цивілізований і демократичний діалог з суспільством з метою вирішення кризової ситуації в країні", – зазначено в пояснювальній записці.

Також в постанові зазначено недопущення залучення Росії для нормалізації ситуації в Білорусі. Для вирішення конфлікт пропонується залучити незалежних міжнародних посередників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня в ВР влаштували так званий день Білорусі. Нардепи розвісили всюди біло-червоно-білі прапори, які стали символом протестів у сусідній країні, і заявили, що її лідер Олександр Лукашенко – диктатор.

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