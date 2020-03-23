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23 березня • оновлено в 13:40
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Рада готує екстрене засідання: проголосують за НС та скоротять витрати через коронавірус

24.2т
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Верховна Рада України збереться 25 або 26 березня на позачергове засідання, де голосуватиме за введення надзвичайного стану та пакет економічних законів через коронавірус.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в "Слузі народу". За його словами, всього на розгляді в народних депутатів будуть три основні питання.

"Перше – введення НС через COVID-19. За такий варіант активно виступають Міністерства внутрішніх справ та охорони здоров'я. Друге – секвестр бюджету, скорочення витрат. Третє – пакет стимулювальних заходів, щоб ситуація в економіці та соціальній сфері не вийшла з-під контролю", – підкреслив співрозмовник.

Рада готує екстрене засідання: проголосують за НС та скоротять витрати

Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить пакет рішень для підготовки секвестру бюджету та введення надзвичайного стану. Це стане прямою підставою для скликання позачергової сесії, де нардепи й винесуть питання на голосування.

Також у "Слузі народу" готують комплекс соціальних і економічних законів, які після реєстрації в парламенті відправлять до профільного бюджетного комітету. Тільки після цього спікер Дмитро Разумков матиме право скликати позачергове засідання. За даними OBOZREVATEL, керівництво монобільшості пообіцяло заздалегідь сповістити нардепів про таке рішення, за 48 годин. Саме тому парламент зібратися 23 або 24 березня не зможе.

Як заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, керівники фракцій провели онлайн-нараду та вирішили скликати позачергове засідання на цьому тижні. Конкретних дат він не назвав.

"Обговорювалось декілька питань. Перше – порядок денний позачергового пленарного засідання. Зараз він ще формується. Друге – ставлення фракцій до введення надзвичайного стану. Більшість фракцій виступили категорично проти. Третє – це формування законопроектів, які повинні бути прийняті на позачерговому засіданні і формат прийняття...", – підкреслив Железняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Приятно наблюдать последствия майдана усиленные вирусом.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
збиратися повинні були ще, як то говорять , вчора а не дерибанити землю тут кожна хвилина на рахунку а вони може 25 або 26 березня ІДІОТИ!!!
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
kiy Valeriy, хрю хрю хря пыф.
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