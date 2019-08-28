Без "фішок", але з сюрпризами: чого очікувати від перших днів Ради

Верховна Рада України 9-го скликання близько. У перший день роботи, 29 серпня, народні депутати обіцяють українцям багато нових законів, ініціатив та рішень.

Щонайменше новий склад Кабінету міністрів, генерального прокурора та низку законів. Цього дня нардепи вирішать і організаційні питання, розподілять позиції глав комітетів і визначать, хто і як працюватиме.

Що важливо знати про перші дні роботи українського парламенту — розбирався OBOZREVATEL.

Хто і де буде працювати

У новому парламенті не 450, а 424 народних обранців. 26 мандатів поки ще вільні, адже вибори не проводилися на окупованих територіях Криму й окремих районах Луганської та Донецької областей. За підсумком голосування 21 липня, склад Верховної Ради виглядає так:

254 — "Слуга народу" (43,16% голосів виборців);

43 — "Опозиційна платформа — За життя" (13,05%),

26 — "Батьківщина" (8,18%);

25 — "Європейська солідарність" (8,1%);

20 — "Голос" (5,82%);

6 — "Опозиційний блок";

50 — самовисуванці.

Майбутня фракція "Слуги народу" отримує можливість самостійно сформувати коаліцію. Правда, за словами представника партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова, коаліцію з "СН" складуть "Батьківщина" і "Голос". На трьох вони отримають 300 мандатів і зможуть самостійно вносити зміни до Конституції.

Не виключено, що до нової коаліції можуть додатися і позафракційні народні депутати. До слова, в Раді вже говорять про ідеї скоротити кількість нардепів до 300 осіб. Про таку ініціативу серйозно задумалися в "Слузі народу". Правда, виходячи з логіки законодавчої роботи, зміни, якщо їх ухвалять, стосуватимуться вже наступного скликання парламенту.

Хто очолить парламент?

Майже зі 100% ймовірністю новим спікером Верховної Ради стане глава "Слуги народу" Дмитро Разумков. Він уже веде підготовчі засідання перед стартом роботи парламенту і є єдиним відомим кандидатом.

Обов'язки спікера парламенту досить великі, враховуючи, що Україна є парламентсько-президентською країною. Він не тільки веде засідання парламенту, а й значною мірою формує порядок роботи законодавчого органу. Саме завдяки його рішенням законопроекти доходять до фінального голосування.

Крім цього, глава ВРУ наділений і представницькими функціями, є частиною парламентської дипломатії й представляє Україну на багатьох міжнародних майданчиках.

Допомагатиме в президії голові парламенту перший віцеспікер. Цю позицію повинен зайняти представник президента в Раді, народний депутат від "СН" Руслан Стефанчук. Зараз цю посаду обіймає Ірина Геращенко, а 29 серпня вона стане народним депутатом від фракції "ЄС".

Вакантною залишається посада віцеспікера парламенту, яку зараз обіймає нардеп від "Самопомочі" Оксана Сироїд. Відомо, що в нинішньому скликанні фактично всі фракції відмовилися від цієї позиції і вона, найімовірніше, відійде позафракційному нардепу.

Принаймні такий сценарій OBOZREVATEL озвучив нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

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Які фішечки і як почнуть роботу?

У четвер, 29 серпня, Верховна Рада 9-го скликання розпочне свою роботу. Все стартує з урочистого засідання, яке відкриє ще чинний спікер Андрій Парубій. Найстарший за віком, 78-річний нардеп Юлій Іоффе (від "Опозиційної платформи — За життя"), відкриє засідання урочистою присягою.

"Клянуся на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", — хором скажуть нардепи.

Водночас ніяких "фішок" у роботі парламенту чекати не варто. Все пройде в рамках регламенту і затвердженої процедури. "Щодо сценарію (засідання. — Ред.), Він стандартний, прописаний, там нічого нового не з'явилося. Якщо ви хочете тут знайти якихось фішок, то їх немає, тому що це передбачено законодавством", — сказав Дмитро Разумков.

За останньою інформацією OBOZREVATEL, перед першим днем роботи парламенту фракція "Слуга народу" збереться на тренінг, де підготує своїх членів фракції до голосування за низку законопроектів. Які саме будуть голосувати, поки точно невідомо.

Майбутні перший віцеспікер Стефанчук і голова ВР Разумков

"Усім презентують законопроекти, які проголосують у перші дні роботи парламенту. Планується ухвалити багато всього й одразу, просто зі старту. Окрему увагу приділять і системі "Рада". Детально обговорять, що і як працює, а також як голосувати", — пояснило нам джерело.

Правда, проаналізувавши публічні висловлювання нардепів, можна спрогнозувати, що в найближчі тижні займатимуться парламентарі:

Кадрові рішення: новий Кабмін, генеральний прокурор і глава СБУ (Іван Баканов зараз в. о глави);

Дисциплінарний блок: стосується зняття недоторканності з нардепів, президента. Опрацювання процедури імпічменту президента і механізму відкликання парламентаря. Закон про протидію кнопкодавству і так далі;

"Єврономери": у Зеленського планують зробити суттєві поблажки водіям "євроблях". Закон про скасування штрафів для водіїв таких авто нардепи проголосують у перші дні роботи Ради. Як пояснив заступник голови ОП Руслан Рябошапка, протягом терміну, поки діятиме відтермінування, — три місяці, — вони напрацюють новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів.

Децентралізація: нардепи затвердять пакет законів у рамках децентралізації. Йдеться про завершення процесу — скасування ОДА та РДА, а також про ухвалення окремого закону про столицю;

IT-закони: мається на увазі майданчик для інформатизації країни. Як відомо, вже є до 35 законів щодо цієї теми і їх активно лобіює радник президента Михайло Федоров, про що він раніше заявляв OBOZREVATEL.

Хто працюватиме в комітетах?

У новому парламенті буде 23 комітети, замість 27, як було раніше. У кожному з них почнуть роботу від 7 до 31 народного обранця.

Чому комітети важливі? Саме там обговорюються і опрацьовуються проекти законів, проводяться слухання. Між першим і другим читанням там можуть внести правки і вплинути на фінальний варіант закону.

Які будуть комітети і скільки там буде депутатів:

Аграрної політики і земельних відносин — 31 місце;

Антикорупційної політики — 14 місць;

Бюджетної політики — 31 місце;

Гуманітарної та інформаційної політики — 17 місць;

Екологічної політики та природокористування — 19 місць;

Економічного розвитку — 17 місць;

Енергетики і житлово-комунальних послуг — 20 місць;

Здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування — 15 місць;

Зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці — 10 місць;

Інтеграції України з Європейським Союзом — 7 місць;

Молоді та спорту — 10 місць;

Національної безпеки, оборони та розвідки — 17 місць;

Організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — 31 місце;

Освіти, науки та інновацій — 14 місць;

Прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин — 13 місць;

Правової політики — 25 місць;

Правоохоронної діяльності — 27 місць;

Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України — 10 місць;

Свободи слова — 7 місць;

Соціальної політики та захисту прав ветеранів — 10 місць;

Транспорту та інфраструктури — 25 місць;

Фінансів, податкової та митної політики — 31 місце;

Цифрової трансформації — 20 місць.

Більшість у всіх комітетах отримує саме пропрезидентська фракція, але керівні посади в 4-х комітетах віддадуть представникам інших політичних сил.

Так, за попередньою інформацією, озвученою народним депутатом від "СН" Дмитром Разумковим, опозиція отримає комітети: з питань свободи слова, молодіжної політики і спорту, євроінтеграції та з питань прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій.

Також, зі слів нардепа від "ЄС" Артрура Герасимова, в парламенті з'явиться спецкомісія з питань ветеранів. Її очолить однопартієць Герасимова Яна Зінкевич.

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