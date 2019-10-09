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9 жовтня • оновлено в 18:53
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"Зеленського ведуть не туди": Данилюк розкрив деталі свого звільнення

18.5т Читати матеріал російською

Колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк заявив, що пішов не просто з посади, а покинув команду президента Володимира Зеленського.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю LB.ua. "Я не буду зараз розкривати всього. Але наразі я пішов з команди. І жодні альтернативні пропозиції поки не розглядаю", – підкреслив він.

Водночас Данилюк пояснив, що, на його думку, сьогодні на Зеленського чиниться деструктивний вплив певних людей. "Команда, скажімо так, веде його трохи не туди. Я думаю, що висновки будуть зроблені, і це посилить становище президента в майбутньому", – сказав екссекретар РНБО.

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Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

"24"

Він також підтвердив, що йому пропонували стати послом України в США: "Але я ніколи такі пропозиції не розглядав. Посада посла в США – одна з найбільш стратегічно важливих, на неї є багато охочих".

Також Данилюк заявив, що новини про його відставку "злили" ті, хто знав, коли президент прилітає із США.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL першим повідомив про те, що Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади. Пізніше це підтвердили в Офісі президента і сам секретар РНБО.

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка.

Як стверджують наші джерела, Данилюк має намір стати послом України у Великобританії або США, про що раніше писали у ЗМІ.

Водночас "Українська правда" повідомляє, що Данилюк написав заяву у зв'язку з конфліктом із главою Офісу президента Андрієм Богданом.

За даними OBOZREVATEL, тепер саме Богдан претендує на посаду секретаря РНБО, щоб "піти в тінь" після скандалів навколо його особи.

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Особи
Олександр Данилюк Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Зеленського ведуть не туди? Ну то купіть йому собаку-поводиря! Насправді ж Зеленський та узеленські ведуть нас у нечисте поле, геть завалене лайном. Зелефани кажуть, що треба стати поруч і підставити плече. Бо всі ми - президенти. А як на мене, то значно прикольніше зробити підніжку...
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
Украину давно уже ведут немного не туда ..., скоро уже тридцать лет будет , как ведут ..., словно козлика на веревочке ...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Село и люди.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гусенцова Галина, гусеница,тупая,ползи нах.
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