"Здачі України не буде!" Зеленський виступив із важливою заявою про Донбас і Крим

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зрадить інтереси країни і не допустить "капітуляції" перед Росією.

Він виступив в Одесі на зустрічі до Дня захисника України, написала "Українська правда". Президент сказав, що ніколи не забуде про анексований Крим, повернення якого стане "наступним викликом" для держави.

"Шановні воїни, я обіцяв припинити війну на сході і відновити територіальну цілісність України. Сьогодні на це спрямовані всі наші, всі мої особисті зусилля 24 години на добу", – сказав Зеленський.

За словами президента, його позиція щодо цього незмінна.

"Це позиція українського народу, яку я як президент захищатиму: Донбас – це Україна, і там повинен панувати мир", – наголосив він.

Зеленський виступив із важливою заявою про Донбас і Крим

Зеленський зазначив, що обов'язково потрібно, щоб відбулося повне припинення вогню, повернення всіх полонених, виведення іноземних військових формувань, а також встановлення контролю над державним кордоном.

Президент додав, що місцеві вибори на Донбасі мають відбутися лише згідно із українським законодавством під наглядом "не кулеметів, а міжнародних спостерігачів".

"Повірте, у мене вже дійсно алергія на слово "капітуляція" – і хочу ще раз всіх запевнити: жодної здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну", – наголосив він.

За словами Зеленського, позиції України посилить фундамент із кількох речей: "грамотної і зваженої дипломатії, потужного сектору безпеки і оборони, відродження економіки, забезпечення добробуту громадян України".

"Монолітним цей фундамент може зробити тільки одне – згуртованість і єдність всіх українців для нашої головної мети: відновлення територіальної цілісності і народження заможної та сильної України... Це і є нашим головним національним інтересом", – сказав президент.

Він зазначив, що активні заходи, спрямовані на реалізацію цього, закладаються у новій редакції Стратегії національної безпеки України.

Зеленський також назвав українських воїнів "чарівниками, які дарують мирне небо в українських містах і селах, існування держави", але розплачуються за це життям. Він попросив вшанувати пам'ять героїв хвилиною мовчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала гучну "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.

Увечері 1 жовтня активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності у Києві проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

У мережі було офіційно опубліковано листа, який підписав член Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кучма на засіданні у Мінську.

У середу, 2 жовтня в українських містах продовжилися протести проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!"

Узгодження Києвом умов особливого статуту Донбасу стане другим кроком до капітуляції України. Перший – це ухвалення "формули Штайнмаєра". Такої думки дотримується старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!