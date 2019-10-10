"Як у Придністров'ї!" Зеленський виступив із твердою позицією щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський порівняв Донбас, де тривають військові дії з Росією, із невизнаним Придністров'ям і пообіцяв вирішити цю проблему.

Своєю точкою зору він поділився з журналістами в рамках пресмарафону у Києві у четвер, 10 жовтня.

"Я б дуже не хотів, щоб конфлікт на Донбасі був заморожений. Я дуже не хочу, щоб у нас було Придністров'я або Абхазія. Я не можу вам гарантувати на 100%, що цього не трапиться. Тому що зараз – давайте чесно – зараз так і є. Зараз у нас на Донбасі Придністров'я. Відносин немає, гуманітарна місія якась є. Єдине, що відрізняє нас від Придністров'я чи Абхазії – це те, що лунають постріли", – заявив глава держави.

Зеленський виступив із твердою позицією щодо Донбасу

"Якщо немає відносин, і ми не визнаємо, що ця територія окрема – це і є Придністров'я. Я хочу вирішити цю проблему", – додав він.

Зазначимо, Придністровська Молдовська Республіка (ПМР) – невизнана держава, розташована на лівому березі Дністра. Раніше територія була частиною Молдовської РСР. З липня 1992 року на території ПМР перебуває миротворчий контингент Збройних сил Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що ведення миротворців на Донбас цілком реальне і є одним із варіантів завершення війни в Україні.

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