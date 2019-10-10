"Як Свєтлаков": Зеленський раптово поставив за приклад Донбасу російського коміка

Поки Донбас перебуває в окупації, його жителі повинні боротися з російською пропагандою будь-якими способами – навіть так, як це робив герой російського коміка Сергія Свєтлакова у шоу "Наша Раша".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Жодне ЗМІ не повинно впливати на них. І це можуть зробити тільки вони самі – перемикати ці канали, не дивитися їх. А якщо ти дивишся їх, то пам'ятайте, що цей, Свєтлаков, як він завжди розмовляв з телебаченням? Тоді це теж вихід. Сиди, поки немає наших каналів, і говори: "Що ти брешеш?! Я тобі не вірю! Скоро українці, наша влада тут з'явиться, скоро хлопці за нами повернуться". Це поки такий захист. Але ми дуже працюємо над тим, щоб наші ЗМІ змогли там з'явитися", – сказав глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський виступив із ініціативою розробки концепції перехідного правосуддя для Донбасу і стратегії деокупації Криму і сходу України.

Також він висловив упевненість у тому, що Україна не зможе повернути окупований Крим без підтримки міжнародних партнерів і потужної армії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал