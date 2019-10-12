"Винні в Офісі президента!" Арахамія пояснив "зраду" з "формулою Штайнмаєра"

Комунікаційний провал влади президента України Володимира Зеленського з українським суспільством в питанні "формули Штайнмайера" стався через недоробки відповідальних за комунікації в Офісі президента.

Про це в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіній заявив глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє "LB.ua". Так, він вважає, що Зеленський був повністю впевнений в успіху "формули Штайнмаєра", але не очікував що підпис представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми сприймуть у суспільстві по-іншому.

Так, він вважає, що причиною невдоволення українців "формулою" є їх недостатня інформованість.

Давид Арахамія Україна Нова

"Ви ж бачите, що багато людей, які обурюються "формулою Штайнмаєра", її не читали. Це стало негативним брендом, що асоціюється зі "зрадою". Якби ми більш свідомо на кожному телеканалі розповідали, що це за формула, звідки вона з'явилася, з яких компонентів складається, яка черговість їх виконання, можливо, "зрада" була б меншою", – наголосив Арахамія.

При цьому на питання, чия вина в цьому комунікаційному провалі, він відповів: "Тих, хто відповідає за комунікацію в Офісі президента".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Давид Арахамія недавно знову став батьком. У родині народилася двійня і тепер у нього від двох шлюбів 6 дітей.

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