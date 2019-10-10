"Виграє Росія": ексрозвідник назвав наслідки скандалу з Україною і Байденом

Скандальні документи про тиск США на українські правоохоронні органи, які оприлюднив депутат Верховної Ради Андрій Деркач, вдарять по Україні на міжнародній арені.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, наслідками скандалу неодмінно скористається Росія.

Колишній розвідник зазначив, що подібна інформація про тиск США на Україну вже озвучувалася раніше. Зокрема ексвіце-президент США Джо Байден казав, що тиснув на президента Петра Порошенка щоб зняти генпрокурора Віктора Шокіна.

"Але у Деркача інформація узагальнена, деякі факти буквально взяті з оригіналів. Вказує на те, що передали або спецслужби нашої країни, або іноземні, або представники правоохоронних органів", – зазначив Маломуж.

За його словами, ані американці, ані росіяни, ані європейці не повинні втручатися у внутрішні справи України, оскільки це "веде до втрати суверенітету, до дестабілізації і фактично як держави нас не буде".

"Ми знову входимо у модель втручання у справи США і розбалансування там системи. І, що важливо, ми як країна стаємо розмінною монетою. Я був після виборів президента США у Вашингтоні, там виступали керівники штабів Трампа і Клінтон. Керівник штабу Трампа прямо говорив, що Україна втручалася у внутрішні справи на боці Клінтон. Зрозуміло, що це офіційне визнання. З іншого боку, Клінтон сказала, що інші учасники виступали проти неї. Тобто ми опинялися між двох вогнів. Тоді прийшов Трамп і нам було дуже важко будувати політику із США", – заявив ексрозвідник.

Маломуж спрогнозував, що якщо такі вибори виграє Трамп, Україна отримає "нібито якийсь формат підтримки, бонус". Але якщо програє – на Україну чекають "негативи".

"І ще в цій ситуації виграє третя сторона – велика країна, яка поруч... Потужний удар по наших відносинах із США за будь-яких ситуацій. Ми вже маємо певну опозицію Європи. Зрозуміло, що Росія більш потужно сьогодні наступає у переговорному процесі", – наголосив він .

"Ми сьогодні ослабимо стратегічну переговорну позицію щодо Мінського процесу, а тим більше – на глобально-стратегічному рівні, де могли б глобальні гравці – Європейський Союз, Німеччина, Франція, США – підтримати Україну у нашому прагненні до миру, до стабілізації ситуації на сході і до повернення Донбасу. Це не тільки тактичний формат, він має надзвичайно глибокі політичні та юридичні наслідки для України – найперше негативні", – заявив Маломуж.

На запитання, яку вигоду зі скандалу може отримати РФ, колишній розвідник відповів: "Якщо не прямо, то опосередковано, бо вона об'єктивно грає на те, що ми створюємо вісь протистояння з американцями на цей період і особливо – на перспективу після виборів. В будь-якому разі виграє третя сторона. Свідомо чи несвідомо Деркач це зробив, але він мав як політик розуміти, що це гратиме проти України у відносинах із США. Зрозуміло, що на цьому обов'язково зіграє Російська Федерація".

Джо Байден shutterstock.com

Як писав OBOZREVATEL:

9 жовтня позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив документи, що підтверджують тиск США на правоохоронні органи в Україні. У них йдеться про те, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років передавав у США інформацію, яка могла вплинути на хід подій у Штатах і Україні. Також у них є дані про можливі корупційні дії колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Джо Байдена підозрюють у шантажуванні влади України відмовою у наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою для надання країні допомоги було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням справи скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.

3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.

Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за 6 годин звільнили генпрокурора.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, у якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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