"Вибачте, що не здохли!" У Раді відповіли ветеранам АТО

В Україні скасування пільг для частини ветеранів АТО і ООС буде можливе лише після консультацій влади з учасниками бойових дій.

Про це заявила в ефірі ObozTV народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, коментуючи відповідну ініціативу своєї колеги по фракції Галини Третьякової. Також нардеп відреагувала на проведений ветеранами флешмоб під гаслом "Вибачте, що ні здохли!"

"Я хочу підкреслити, що жодні важливі рішення не будуть прийняті без обговорення. Президент України на зустрічі з силовими органами, з керівництвом Міноборони запевнив, що пільги для військовослужбовців залишаться", – підкреслила депутат.

За словами Кравчук, у Збройних силах можуть бути сформовані комісії, які перевірять у військових статус учасника бойових дій (УБД).

"Хтось із прокуратури міг приїхати на кілька днів і отримати УБД, або з інших органів, які не мають відношення до людей, які роками в окопах на передовій. Тут справедливість повинна бути відновлена. Це ще буде обговорюватися на спільних зустрічах з Міністерством оборони , Мінветеранів і профільним комітетом", – зазначила вона.

Кравчук також пояснила гучні слова Третьякової про необхідність "захищати тільки тих, хто щось втратив на війні".

"Можуть бути втрати не тільки фізичні, ми теж це розуміємо. Потрібна і психологічна реабілітація для тих військовослужбовців, які там кілька років пробули. Я займалася програмою реабілітації по Київській області, вважаю, що це не менш важливо, ніж люди, які стали, наприклад , інвалідами", – підкреслила вона.

Нардеп вважає, що заява її колеги "була трошки вирвана з контексту", а також "сформульована не дуже коректно".

"Ми теж приносимо вибачення, якщо це було прийнято досить болюче. Жодні такі рішення не будуть робитися без обговорення з учасниками бойових дій і представниками міністерства", – заявила політик.

Кравчук також запевнила, що розуміє учасників флешмобу "Вибачте, що ні здохли!", і висловила надію на діалог з ними.

ukr-online.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що статус учасника бойових дій на Донбасі повинні отримувати не всі військовослужбовці, що побували на фронті, а пільги необхідно надавати тільки тим, "хто щось втратив на війні".

Ветерани АТО зустріли таку ініціативу масовим флешмобом під гаслом "Вибачте, що не здохли!"

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