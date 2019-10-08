Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:19
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Вибачте, що не здохли!" У Раді відповіли ветеранам АТО

26.5т Читати матеріал російською

В Україні скасування пільг для частини ветеранів АТО і ООС буде можливе лише після консультацій влади з учасниками бойових дій.

Про це заявила в ефірі ObozTV народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, коментуючи відповідну ініціативу своєї колеги по фракції Галини Третьякової. Також нардеп відреагувала на проведений ветеранами флешмоб під гаслом "Вибачте, що ні здохли!"

"Я хочу підкреслити, що жодні важливі рішення не будуть прийняті без обговорення. Президент України на зустрічі з силовими органами, з керівництвом Міноборони запевнив, що пільги для військовослужбовців залишаться", – підкреслила депутат.

За словами Кравчук, у Збройних силах можуть бути сформовані комісії, які перевірять у військових статус учасника бойових дій (УБД).

"Хтось із прокуратури міг приїхати на кілька днів і отримати УБД, або з інших органів, які не мають відношення до людей, які роками в окопах на передовій. Тут справедливість повинна бути відновлена. Це ще буде обговорюватися на спільних зустрічах з Міністерством оборони , Мінветеранів і профільним комітетом", – зазначила вона.

Новини
У кого заберуть пенсії і субсидії: в команді Зеленського підготували тотальну перевірку

Кравчук також пояснила гучні слова Третьякової про необхідність "захищати тільки тих, хто щось втратив на війні".

"Можуть бути втрати не тільки фізичні, ми теж це розуміємо. Потрібна і психологічна реабілітація для тих військовослужбовців, які там кілька років пробули. Я займалася програмою реабілітації по Київській області, вважаю, що це не менш важливо, ніж люди, які стали, наприклад , інвалідами", – підкреслила вона.

Нардеп вважає, що заява її колеги "була трошки вирвана з контексту", а також "сформульована не дуже коректно".

"Ми теж приносимо вибачення, якщо це було прийнято досить болюче. Жодні такі рішення не будуть робитися без обговорення з учасниками бойових дій і представниками міністерства", – заявила політик.

Кравчук також запевнила, що розуміє учасників флешмобу "Вибачте, що ні здохли!", і висловила надію на діалог з ними.

"Вибачте, що не здохли!" У Раді відповіли ветеранам АТО

ukr-online.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що статус учасника бойових дій на Донбасі повинні отримувати не всі військовослужбовці, що побували на фронті, а пільги необхідно надавати тільки тим, "хто щось втратив на війні".

Ветерани АТО зустріли таку ініціативу масовим флешмобом під гаслом "Вибачте, що не здохли!"

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пільги в Україні Війна на Донбасі
Особи
Євгенія Кравчук Галина Третьякова
Місце
Україна
Теги
Пільги Ветерани війни на Донбасі
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
144
27
Смішно
5
Цікаво
36
Сумно
24
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Зеленый стиль - сказать какую-нибудь гадость, а потом выкручиваться. Все они врут и манипулируют, начиная с их клоуна.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Тарр Доктор
Тарр Доктор
"Не извиним," - ответили в Раде - "должны были сдохнуть, бюджеты под посмертных героев уже распилены!"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не извеним, да и трибунал не позволит....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4

Блоги / думки

ads pixel