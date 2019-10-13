"Такого ні в кого немає!" Путін пригрозив світу новою зброєю

Президент Росії Володимир Путін залякав світове співтовариство новою гіперзвуковою зброєю.

В інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic 13 жовтня він оголосив, що до моменту появи у провідних армій світу подібного озброєння, РФ матиме щось новіше, передає "РІА Новини".

"У 2002 році, і Трамп тут ні при чому, Сполучені Штати вийшли з договору про протиракетну оборону, який був наріжним каменем всієї системи стратегічної безпеки в світі, тому що він обмежував можливості створення протиракетної оборони для обох держав", – підкреслив Путін.

Путін пригрозив світу зброєю, якої "ні у кого немає"

За його словами, сенс був у тому, щоб ні у кого "не виникало ілюзій", що хтось може перемогти в ядерній війні. Він нагадав, що США вийшли з ДРСМД, "намагаючись забезпечити явні стратегічні переваги".

"Вважаючи, що в них така парасолька буде, а Росія не матиме. І таким чином буде дуже вразливою, а Сполучені Штати отримають таке прикриття у вигляді системи протиракетної оборони. Ми ще не знаємо, як працюватиме ця система, і витрачати десятки мільярдів на неї не будемо, але ми повинні дотримуватися стратегічний баланс. Ми ще й створили іншу зброю, якої поки в світі ні в кого немає. Це ракетні комплекси, які летять не балістичною траєкторією, а настильною траєкторією. Але з гіперзвуковою швидкістю", – додав глава Кремля.

Володимир Путін розповів про зброю Кадр з відео

Президент РФ також підкреслив, що гіперзвукової зброї "поки теж ні у кого немає, але з'явиться в провідних арміях світу".

"Але й у нас до цього часу теж дещо з'явиться. Я вже знаю, що, над чим наші вчені, конструктори та інженери працюють. Гонка озброєнь – вже відбулася факт, на жаль, це так", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також в інтерв'ю Путін розповів, що Росія здружилася з арабськими країнами і "не воює з кимось проти когось".

А за кілька днів до цього президент РФ пригрозив США створювати ракети середньої дальності, які відповідатимуть американським за характеристиками. Він зізнався, що вже направив звернення президентам кількох країн.

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