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16 жовтня • оновлено в 17:16
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"Роблять з мене фашиста": Гончарук різко відповів на скандал із радикалами

2.5т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що відвідав скандальну вечірку Veterans Strong PARTY через повагу до ветеранів.

Про це він розповів на брифінгу за підсумками засідання Кабміну у середу, 16 жовтня.

"На цей захід мене запросила спілка ветеранів. Я вважаю, що ветерани – це люди, які дуже багато зробили для нашої країни, тому я, безумовно, прийняв запрошення з поваги до цих людей. Наскільки я знаю, на цьому заході було багато різних груп, багато різних людей. Це не був концерт якоїсь однієї групи, на який я спеціально пішов, бо я фанат. Це не так", – пояснив глава уряду.

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Гончарук зазначив, що в країні існує багато людей, які використовують різні приводи, щоб розколоти українське суспільство.

"Я вважаю, що є багато людей, які використовують різні приводи для того, щоб розколоти українське суспільство. Вони можуть з когось зробити фашиста, нациста, і для цього їм не потрібно багато клопоту", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вот, ей-Богу, иногда лучше промолчать. Никого не интересуют мысли и намерения Гончаренко, с которыми он шёл на вечеринку, важны лишь факты: он оказался в компании людей, проповедующих откровенно нацистскую идеологию, которая запрещена в Украине по закону. И был он там не как частное лицо, а как глава правительства страны. В Германии, например, за подобное "недоразумение" он уже на следующий день подал бы в отставку.
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