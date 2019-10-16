Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що відвідав скандальну вечірку Veterans Strong PARTY через повагу до ветеранів.

Про це він розповів на брифінгу за підсумками засідання Кабміну у середу, 16 жовтня.

"На цей захід мене запросила спілка ветеранів. Я вважаю, що ветерани – це люди, які дуже багато зробили для нашої країни, тому я, безумовно, прийняв запрошення з поваги до цих людей. Наскільки я знаю, на цьому заході було багато різних груп, багато різних людей. Це не був концерт якоїсь однієї групи, на який я спеціально пішов, бо я фанат. Це не так", – пояснив глава уряду.

Гончарук зазначив, що в країні існує багато людей, які використовують різні приводи, щоб розколоти українське суспільство.

"Я вважаю, що є багато людей, які використовують різні приводи для того, щоб розколоти українське суспільство. Вони можуть з когось зробити фашиста, нациста, і для цього їм не потрібно багато клопоту", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував відвідини вечірки Veterans Strong PARTY.

Першою кадри з Гончаруком на концерті показала глава міністерства у справах ветеранів Оксана Коляда, яка супроводжувала прем'єр-міністра.

У пропагандистів викликало ажіотаж фото Гончарука на тлі коловрата.

У мережі з'явилося відео виступу Гончарука на гучній вечірці.

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