"Президент з народом": соціолог оцінив рейтинг Зеленського після пресмарафону

Пресмарафон президента України Володимира Зеленського, який стартував 10 жовтня і тривав 14 годин, однозначно додасть йому "плюсів" у рейтингу виборців.

Таку думку озвучив у ефірі ObozTV керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він звернув увагу, що в Україні захід такого формату відбувся уперше і факт зустрічі Зеленського з журналістами – позитивний сам по собі.

"Крім того, марафон надзвичайно цікавий. Його можна розбирати на безліч різних цитат, меседжів, відповідей на різні запитання. І аналізувати. Тому я вважаю, що це однозначно позитивно вплине на ставлення пересічного українця до президента Зеленського", – пояснив Антипович.

Соціолог нагадав, що команда Зеленського ще до виборів демонструвала нестандартні підходи до виборчої кампанії.

"Нинішній формат ні на що не схожий. Він демонструє відкритість президента. Він демонструє, що президент з народом або близький до народу. На камерах видно, як внизу сидять люди, звичайні громадяни, які прийшли в заклад поїсти. А в цьому ж закладі виступає президент. З точки зору пересічного громадянина – це абсолютний позитив", – зазначив він.

"Інша справа, що експерти і журналісти можуть говорити про якісь недоліки формату... Але я думаю, що загалом Зеленський отримає однозначний плюс", – резюмував Антипович.

На його думку, таке спілкування глави держави з представниками ЗМІ має відбуватися і надалі.

"Зустріч президента з журналістами була вже навіть необхідною з урахуванням ухвалених рішень і законів, місцями швидких і надто швидких. Тобто до президента накопичилося багато запитань. Ось він на них і відповідає", – підсумував соціолог.

Зеленський на пресмарафоні 10 жовтня president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресмарафон Володимира Зеленського відбувся 10 жовтня на території фудкорту Kyiv Food Market. Глава держави розмовляв із журналістами 14 годин – з 10-ї ранку і до півночі.

Таким чином він встановив світовий рекорд: довше за Зеленського жоден президент у світі ще не спілкувався стільки часу з пресою.

Загалом він відповів на 500 запитань. Найцікавіші висловлювання президента зібрані у матеріалі OBOZREVATEL.

Думки українців у Facebook із приводу пресмарафону розділилися – хтось похвалив Зеленського за зростання як політика, хтось поставився до всього з гумором, а хтось вказав на низку серйозних прорахунків.

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