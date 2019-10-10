"Поки невідомо!" Зеленський зробив заяву про війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський оголосив про кардинальні плани завершити війну на Донбасі.
Про це він повідомив 10 жовтня, відповідаючи на питання OBOZREVATEL, в Києві на пресмарафоні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"В інших наших кроках помилок не було. Я спілкуюся з людьми, я готовий до цього. Ми говоримо про статистику 89% за закінчити війну", – зазначив глава держави. Також він зробив заяву про контроль над кордоном: "Це дуже складне питання. Так, ми маємо цього досягти, але як – наразі невідомо".
Володимир Зеленський
"Поки приїжджатимуть якісь люди з різних сторін, які не хочуть розведення, і будуть там випадково пострілювати, ніякого прогресу не буде", – додав він.
Президент зазначив, що російська сторона також повинна гарантувати розведення військ і припинення вогню як учасниця мінського процесу.
"Вони повинні гарантувати – вони учасники мінського процесу, вони учасники Тристоронньої групи і саме в Тристоронньої групі йдеться про ці моменти. Тому вони повинні гарантувати", - підкреслив глава держави.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресмарафоні Зеленський також назвав головну мету свого президентства.
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