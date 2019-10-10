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10 жовтня • оновлено в 14:00
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"Пашинський – бандит?" Зеленський гостро прокоментував скандальну справу

5.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що всі українці вважають скандального нардепа VIII скликання Сергія Пашинського бандитом. Однак він спростував свій вплив на перебіг резонансної справи.

Про це глава держави заявив під час пресмарафону з журналістами 10 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський – це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я гарантую вам: сотню осіб запитаєте – усі сто погодяться. Я не впливаю", – категорично стверджує Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Новини
Арешт Пашинського: у ДБР розповіли, як ГПУ покривала екснардепа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Пашинського з жителем Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.

  • Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що і виникла сварка.

  • Крім того, він запевнив, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.

  • Водночас Хімікус спростував цю версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський націлив пістолет одразу в груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.

  • У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте у грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.

  • У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру у хуліганстві.

  • Під час стрілянини по Хімікусу Пашинський застосував нагородну зброю – Glock 19 калібру 9 мм.

  • У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.

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Особи
Володимир Зеленський Сергій Пашинський
Місце
Україна
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Громозека Иван
Громозека Иван
В общем мораль сей баснм такова - сядет плешивая очкастая гнида всерьёз и надолго, да и поделом!
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Якщо включити пропагандиську машину то з любого можна зробити бандитом, саме це спрацювало з Пашинським. Кому це було вигідно - тільки раші і своїм гнидам що тягнуть до москви.
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Попович Олег
Попович Олег
КАРПАТСЬКИЙ Вовк, рот закрой бот, ты считаешь действия Пашинского законными, не смотря на его заслуги и учавствие в майдане и после майдана он нарушил закон и должен ответить, еще бы я на месте прокуратуры рассмотрел бы еще одно чудо по пристальнее это клоуна который генералов по лицу бьет, а не в суде стоит с доказательствами их вины. Я думаю кто этот клоун не надо напоминать?
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Чому він розписується за всіх??! Всі українці вважають, що він сів не в свої сані й що "шапка не по Сенці"... Трепло й рупор навуходоносора.
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