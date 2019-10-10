"Пашинський – бандит?" Зеленський гостро прокоментував скандальну справу

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що всі українці вважають скандального нардепа VIII скликання Сергія Пашинського бандитом. Однак він спростував свій вплив на перебіг резонансної справи.

Про це глава держави заявив під час пресмарафону з журналістами 10 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський – це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я гарантую вам: сотню осіб запитаєте – усі сто погодяться. Я не впливаю", – категорично стверджує Зеленський.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Пашинського з жителем Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.

Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що і виникла сварка.

Крім того, він запевнив, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік вдарив його пляшкою по голові.

Водночас Хімікус спростував цю версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський націлив пістолет одразу в груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.

У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте у грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.

У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру у хуліганстві.

Під час стрілянини по Хімікусу Пашинський застосував нагородну зброю – Glock 19 калібру 9 мм.

У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.

4 жовтня ГБР оголосило Пашинському про підозру.

7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв Сергія Пашинського під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави.

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