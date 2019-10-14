"Останній шанс": Україна поставила ультиматум Путіну по Донбасу

Переговори по Донбасу в "нормандському форматі", заплановані на середину листопада, можуть стати "останнім шансом" для Росії.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в понеділок, 14 жовтня, під час візиту в Люксембург, передає Reuters.

Дипломат підкреслив, що саміт України, РФ, Німеччини та Франції може відбутися лише в тому випадку, якщо терористи "Л/ДНР" будуть дотримуватися режиму припинення вогню.

"Я все ще сподіваюся, інакше ми б навіть не спробували... У нас є деякі дати. Ми прагнемо до середини наступного місяця, десь в середині листопада", - сказав Пристайко, зазначивши, що це остання спроба Києва "слідувати за мінським шляхом".

Вадим Пристайко Уніан

"Ми відкрито говорили всім, що робимо, мабуть, останню чесну спробу слідувати мінським шляхом. Якщо це не спрацює, нам доведеться звернутися до плану Б", - додав він.

Зеленський і Путін, ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Україна представила ЄС план по Донбасу, який у відповідь був визнаний "задовільним". "Ми бачимо позитивний розвиток подій, дуже хочемо його підтримати", – прокоментували європейці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!