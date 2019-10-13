"Ніколи цього не допущу!" Зеленський терміново звернувся до українців через війну

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв не здавати інтереси держави в переговорах по Донбасу.

Про це Зеленський написав в Facebook у неділю, 13 жовтня, напередодні святкування Дня захисника України. Президент закликав громадян не порушувати громадський порядок під час проведення запланованих акцій протесту.

"14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш острах щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви цілком справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним. І не допустите, щоб пам’ять про загиблих бойових побратимів і посестер було зраджено.

Обіцяю вам як Президент України і Верховний Головнокомандувач Збройних сил, що і я ніколи цього не допущу. Ви неодноразово казали, що ветерани, як ніхто інший, хочуть миру. Та не будь-якого, а справедливого. Я знаю це і запевняю вас – тільки так і буде. І не може бути інакше. Бо 20 травня я присягнув усіма справами боронити суверенітет і незалежність України. Я вірний цій клятві і залишатимуся вірним їй завжди", - заявив Зеленський.

Президент попросив українців не піддаватися на провокації тих, хто "хоче створити красномовну картинку для російського телебачення".

"Вірю, що у цей день гарячі серця не затьмарять здорового глузду. Прошу вас – будьте розсудливими, дійте відповідально, у рамках закону та громадського порядку. І, будь ласка, не піддавайтесь на провокації тих, хто дуже хоче створити красномовну картинку для російського телебачення. Завтра – наше українське національне свято. Тож давайте у цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити у наших лавах розбрат, чвари та хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними й згуртованими. Бо тоді – ми сильні. Бо тоді – непереможні. Тож на заздрість усім доведімо, що ми, українці, – вільний, цивілізований, а головне – мудрий народ. Пам'ятаймо про це. Слава Україні!" - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти влаштували мітинги на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися і інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що ніякої "капітуляції не буде".

З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" по Донбасу. Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цього плану.

У мережі також було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.

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