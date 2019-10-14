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14 жовтня • оновлено в 22:41
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"Ніхто такого не говорив!" В ОПУ виправдали слова Богдана про проплачені мітинги

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В Офісі президента України відреагували на скандал, який виник після посту в фейсбуці глави ОПУ Андрія Богдана про проплачених учасників акцій на Майдані 6 жовтня.

Як заявив заступник глави ОПУ Юрій Костюк, Богдан мав на увазі не те, про що всі подумали, передає "Цензор.НЕТ".

"Це був пост, в якому були викладені певні листування, де людей начебто збирали за гроші. Ніхто не говорив, що всі люди, які виходять, є проплаченими. Це важливо просто розуміти – ніхто такої заяви не робив", – пояснив чиновник.

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Майдан в диму, палили фаєри: як пройшли протести в Києві. Фото і відео

Юрій Костюк

Юрій Костюк

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL

  • 6 жовтня небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмайера" в низці найбільших міст. Вони побоювалися, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

  • Потім учасники віче "Ні капітуляції!" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана.

  • Після цього Богдан на своїй сторінці в фейсбук заявив, що учасники акції "Ні капітуляції!" у Києві прийшли туди за гроші. Він також опублікував скріншот-доказ.

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Ємець Олександр
Ємець Олександр
Маючи таку реакцію ОПУ, рейтинг Зеленського продовжуватиме падати.
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
І я не я,і шапка не моя,ви не так все зрозуміли.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Да только идиот считает, что митинг не проплачен. Взять сегодняшний митинг, за чей счет печатались красные карточки "Слава Украине" и черные карточки с требованиями отставки Богдана ? Хотя о чем я говорю, конечно же за наши украденные деньги.
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