"Ніхто такого не говорив!" В ОПУ виправдали слова Богдана про проплачені мітинги

В Офісі президента України відреагували на скандал, який виник після посту в фейсбуці глави ОПУ Андрія Богдана про проплачених учасників акцій на Майдані 6 жовтня.

Як заявив заступник глави ОПУ Юрій Костюк, Богдан мав на увазі не те, про що всі подумали, передає "Цензор.НЕТ".

"Це був пост, в якому були викладені певні листування, де людей начебто збирали за гроші. Ніхто не говорив, що всі люди, які виходять, є проплаченими. Це важливо просто розуміти – ніхто такої заяви не робив", – пояснив чиновник.

Юрій Костюк politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL

6 жовтня небайдужі українці влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмайера" в низці найбільших міст. Вони побоювалися, що цей крок призведе до повної капітуляції держави перед країною-агресором Росією.

Потім учасники віче "Ні капітуляції!" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, серед яких – відставка глави ОПУ Андрія Богдана.

Після цього Богдан на своїй сторінці в фейсбук заявив, що учасники акції "Ні капітуляції!" у Києві прийшли туди за гроші. Він також опублікував скріншот-доказ.

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