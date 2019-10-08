"Нічого не чіпати руками!" Бабченко дав Зеленському пораду

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив про те, що існує два сценарії розвитку подій на тлі протестів проти "формули Штайнмаєра".

"Перший – оптимістичний. Коли нинішня влада просто сидить і нічого не чіпає руками", – сказав він у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL.

"П'ять років вони якось перебудуть", – зауважив журналіст. І додав: "Знаєте, це як коли мавпочку в космос запустили: ти там літай, але руками нічого не чіпай".

Є два сценарії розвитку подій на тлі протестів

Другий варіант він назвав "песимістичним": "Майдан з усіма його наслідками".

На думку Бабченка, новій владі в Україні слід зрозуміти, що "нормандський формат" – це "фільчина грамота".

За його словами, не слід піклуватися про виконання Мінських домовленостей і про те, чи відбудеться "нормандська" зустріч з Володимиром Путіним.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підписання так званої формули Штайнмаєра було головною умовою участі президента РФ у "нормандському" саміті.

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