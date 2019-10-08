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9 жовтня • оновлено в 05:23
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"Нічого не чіпати руками!" Бабченко дав Зеленському пораду

5.6т Читати матеріал російською

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив про те, що існує два сценарії розвитку подій на тлі протестів проти "формули Штайнмаєра".

"Перший – оптимістичний. Коли нинішня влада просто сидить і нічого не чіпає руками", – сказав він у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL.

"П'ять років вони якось перебудуть", – зауважив журналіст. І додав: "Знаєте, це як коли мавпочку в космос запустили: ти там літай, але руками нічого не чіпай".

Є два сценарії розвитку подій на тлі протестів

Є два сценарії розвитку подій на тлі протестів

Другий варіант він назвав "песимістичним": "Майдан з усіма його наслідками".

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На думку Бабченка, новій владі в Україні слід зрозуміти, що "нормандський формат" – це "фільчина грамота".

За його словами, не слід піклуватися про виконання Мінських домовленостей і про те, чи відбудеться "нормандська" зустріч з Володимиром Путіним.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підписання так званої формули Штайнмаєра було головною умовою участі президента РФ у "нормандському" саміті.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Аркадій Бабченко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра протест
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Mega Death
Mega Death
Надо было президентом Бабченко выбирать))) Он бы легко 5 лет "пересидел" бы "руками ничего не трогал"))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Бедная страна! Покойник, полный иди от, советует Президенту!
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
K0ksov Micha, А чем ты, ущербный тупой какцап, лутше него !!!!! =))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот бабченко это точно вражеский агент. так разжигать может только враг украины. российский журналист называет вашего президента обезьянкой а вы еще его нахваливаете. упоротые вы совсем сбрендили?))
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70rus xxx
70rus xxx
Кризский Игорь, вот ты точно шимпанзе.Отличай критику от оскорбления.
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
филипп филипыч, Убогий, на обезьяку похож ПутЕн, еблицо один в один!!! =))) До ботекса, вообще с мартышкой на фото вААбще неотличить !!! =)))) Ах-ха-ха-ха))))
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