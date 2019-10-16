Російські артисти, які підтримують агресію Кремля в Україні, не повинні вільно в'їжджати до нашої країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв, який очолював делегацію Верховної Ради VIII скликання у ПАРЄ. Таку реакцію викликало звернення співачки Наташі Корольової до глави України Володимира Зеленського.

Артистка попросила дати їй можливість покласти квіти на могилу бабусі.

Володимир Ар'єв і Наташа Корольова

"У мене в Росії поховані дві бабусі й дідусь, і я теж не можу відвідати їхні могили. Проте, вірю, що колись приїду до них – транзитом через могили тих, хто напав на мою країну. Але поки дуже наполегливо прошу тих, хто зараз керує Україною, особливо СБУ і прикордонників: не допускайте сюди путінську м*рзоту в усіх її проявах, щоб вони не розносили тут заразу і не заважали нам іти до перемоги над агресором. Другого російського пропагандиста або співака ротом зустрічатимуть інакше. Не випробовуйте терпіння ветеранів", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні цього року Корольова засвітилася в анексованому Криму разом із деякими колегами із шоу-бізнесу.

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