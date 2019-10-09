"Не повертатися в Україну 10 років!" Відомий телеведучий придумав свою "формулу Штайнмаєра"

Український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк запропонував власну "формулу" припинення війни на сході України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. На його думку, жителі звільненої території ОРДЛО на 10 років повинні втратити виборче право, або виїхати за кордон.

Перший пункт так званої формули Кондратюка — Київ мирно, зокрема, за допомогою ОБСЄ та миротворців ООН, повертає контроль над частиною свого східного кордону. Водночас міжнародні дипломати й глави країн повинні збиратися у різних форматах задля вирішення єдиного питання — змусити Росію закрити частину кордону з Україною. Інших питань вони не піднімають через непотрібність.

Ігор Кондратюк

Другий пункт вказує, що після отримання Україною повного контролю над східним кордоном, незаконні збройні формування "ЛНР" і "ДНР" мають добровільно здати зброю.

У третьому пункті зазначається, що бойовиків, яких український суд визнає військовими злочинцями, посадять. У четвертому пункті формули йдеться, що жителям захопленої частини Донбасу з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначитися — чи хочуть вони жити в державі Україна.

"Хто не хоче — протягом трьох місяців залишає країну в будь-якому напрямку. Україна їм за це виплачує "виїзні". З умовою — не повертатися протягом 50 років після виїзду", — пише Кондратюк у п'ятому пункті.

Продюсер у шостому пункті запропонував позбавити тих людей, які залишаться, виборчого права на 10 років.

"Особи, які були причетні до організації так званих референдумів про "ЛНР/ДНР" і залишаються жити в Україні, втрачають українське виборче право назавжди", — наголошується в сьомому пункті.

Кондратюк вважає, що після виконання 1-7 пунктів, за таким же планом можна проводити звільнення захопленого РФ Криму. Він зауважив, що гарантами виконання його "формули" можуть виступити всі ядерні країни, крім Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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