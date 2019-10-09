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9 жовтня • оновлено в 18:38
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"Не повертатися в Україну 10 років!" Відомий телеведучий придумав свою "формулу Штайнмаєра"

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Український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк запропонував власну "формулу" припинення війни на сході України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. На його думку, жителі звільненої території ОРДЛО на 10 років повинні втратити виборче право, або виїхати за кордон.

Перший пункт так званої формули Кондратюка — Київ мирно, зокрема, за допомогою ОБСЄ та миротворців ООН, повертає контроль над частиною свого східного кордону. Водночас міжнародні дипломати й глави країн повинні збиратися у різних форматах задля вирішення єдиного питання — змусити Росію закрити частину кордону з Україною. Інших питань вони не піднімають через непотрібність.

Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк

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Українські міста висловилися про "формулу Штайнмаєра": Зеленському поставили низку вимог

Другий пункт вказує, що після отримання Україною повного контролю над східним кордоном, незаконні збройні формування "ЛНР" і "ДНР" мають добровільно здати зброю.

У третьому пункті зазначається, що бойовиків, яких український суд визнає військовими злочинцями, посадять. У четвертому пункті формули йдеться, що жителям захопленої частини Донбасу з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначитися — чи хочуть вони жити в державі Україна.

"Хто не хоче — протягом трьох місяців залишає країну в будь-якому напрямку. Україна їм за це виплачує "виїзні". З умовою — не повертатися протягом 50 років після виїзду", — пише Кондратюк у п'ятому пункті.

Продюсер у шостому пункті запропонував позбавити тих людей, які залишаться, виборчого права на 10 років.

"Особи, які були причетні до організації так званих референдумів про "ЛНР/ДНР" і залишаються жити в Україні, втрачають українське виборче право назавжди", — наголошується в сьомому пункті.

Кондратюк вважає, що після виконання 1-7 пунктів, за таким же планом можна проводити звільнення захопленого РФ Криму. Він зауважив, що гарантами виконання його "формули" можуть виступити всі ядерні країни, крім Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • РосЗМІ поширили інформацію про те, що українська делегація нібито, як і інші учасники переговорів у Мінську, підписала гучний план щодо Донбасу – "формулу Штайнмаєра".

  • Після цього президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

  • 1 і 2 жовтня незадоволені підписанням "плану Штайнмаєра" українці вийшли на акції протесту під будівлю Офісу президента і на Майдан Незалежності.

  • 6 жовтня в низці найбільших міст небайдужі українці знову влаштували масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра".

  • Учасники віче "Ні капітуляції!" на Майдані Незалежності в Києві продовжили протести під стінами Офісу президента на вулиці Банковій, а також біля Верховної Ради. Активісти оголосили вимоги до влади, серед яких — відставка глави ОПУ Андрія Богдана. Вони встановили дедлайн до 14 жовтня.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Ігор Кондратюк
Тег
Формула Штайнмаєра
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Шоумен-стратег,это как еврей-сталевар....
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Пятая колонна голосовать не должна. И это вовсе не «ущемление» прав, это единственный способ сохранения мира в Украине.
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не дождетесь
не дождетесь
И тут лидеры всех ядерных государств встрепенулись!! О, великий и мудрый Кондратюк. Ты спаситель Вселенной.. месссия, блин.
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