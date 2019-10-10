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10 жовтня • оновлено в 13:55
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"Не хочу бути у розтяжці!" Зеленський різко висловився про Майдан

2.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче бути сильним главою держави і закликав не послаблювати його позиції.

Про це він сказав 10 жовтня у Києві на пресмарафоні, коментуючи акції протесту на Майдані (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Я хочу бути не у розтяжці, а сильним президентом. Не треба мене послаблювати! Це послаблює мою позицію. Я не сказав, що люди проплачені. На когось вплинули, хтось отримав недостовірну інформацію", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресмарафоні Зеленський також назвав головну мету свого президентства.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Чтоб не быть в "шпагате",нужно больше политической гибкости и политический опыт.Если уровень развития на уровне эстрадно-циркового училища,можно порвать политические связки.Если ты одиночка,это не страшно.А если ты отвечаешь за целую страну и безмозгло набираешь олухов в политике в свою команду,это может привести к катастрофе нации.
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Мир Миру
Мир Миру
Віче будуть. Це невід"ємна частина культури і життя України.
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