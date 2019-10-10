"Не хочу бути у розтяжці!" Зеленський різко висловився про Майдан

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче бути сильним главою держави і закликав не послаблювати його позиції.
Про це він сказав 10 жовтня у Києві на пресмарафоні, коментуючи акції протесту на Майдані (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
"Я хочу бути не у розтяжці, а сильним президентом. Не треба мене послаблювати! Це послаблює мою позицію. Я не сказав, що люди проплачені. На когось вплинули, хтось отримав недостовірну інформацію", – зазначив він.
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL, на пресмарафоні Зеленський також назвав головну мету свого президентства.
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