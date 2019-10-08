"На дідька лисого": Бабченко сказав, що робити з Донбасом

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив про те, що Україні не слід робити кроки з реінтеграції окупованих територій Донбасу.

"Я не розумію, навіщо потрібні ці вибори на Донбасі, навіщо його реінтегрувати назад в Україну, на дідька лисого це все потрібно", – сказав він у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL.

"Ця "ракова пухлина" на сході України купована. Статус-кво, який зберігається наразі – це оптимальний варіант. Нічого кращого не придумати", – переконаний він.

Ця "ракова пухлина" на сході України купована

"Просто стоять війська і тримають цю "ракову пухлину", не дають їй розширюватися, і все, цього достатньо", – додав він і зазначив, що будь-які переговори в "нормандському" форматі апріорі позбавлені сенсу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що розведення військ від лінії розмежування на Донбасі є необхідним підготовчим етапом для відновлення контролю України над російсько-українською ділянкою кордону.

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