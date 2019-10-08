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9 жовтня • оновлено в 05:30
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"На дідька лисого": Бабченко сказав, що робити з Донбасом

4.8т Читати матеріал російською

Російський журналіст Аркадій Бабченко заявив про те, що Україні не слід робити кроки з реінтеграції окупованих територій Донбасу.

"Я не розумію, навіщо потрібні ці вибори на Донбасі, навіщо його реінтегрувати назад в Україну, на дідька лисого це все потрібно", – сказав він у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL.

"Ця "ракова пухлина" на сході України купована. Статус-кво, який зберігається наразі – це оптимальний варіант. Нічого кращого не придумати", – переконаний він.

Ця "ракова пухлина" на сході України купована

Ця "ракова пухлина" на сході України купована

"Просто стоять війська і тримають цю "ракову пухлину", не дають їй розширюватися, і все, цього достатньо", – додав він і зазначив, що будь-які переговори в "нормандському" форматі апріорі позбавлені сенсу.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що розведення військ від лінії розмежування на Донбасі є необхідним підготовчим етапом для відновлення контролю України над російсько-українською ділянкою кордону.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу нормандський формат
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Иванов Александр
Иванов Александр
А где карточки в конце статьи Аркашка???? Или Петух деньжат подкинул???? И теперь ты вместе с Портниковым решаешь, что нам делать??? Ну ладно заднеприводный Портников.... Хоть и упоротый порохобот, но наш..., А ты, чудовище лысое куда лезешь???? Ты ж из Рашки свалил, из за денег!!!! Потом ныл, что Европа тебя не принимает, тварь продажную!!!! И теперь ты будешь советовать что делать с Донбассом????? Сидел бы уже молча, и жил на пособие по безработице..,, А вообще на стройку иди, работай....
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Знатная бото - ш - мара под ником стефанова решила жалобную шнягу протащить под видом "сожаления бедным украинцам" : они де и так бедняги друг друга мочалят (по заданию бото-центра они должны каждый день ботать на эту тему и стараться, под различным соусом , муссировать тему "гражданской войны") и вдалбливать в головы "что уже наступил мир, какие то отношения начали налаживаться". Эта шушара не то места выбрала , где лохов доверчивых можно найти и ездить им по ушам.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Одиозный Сергей, да плевать мне на вашу Украину, хоть об стену убейтесь. Народ, который предал своих отцов и дедов, нацепил нацистские шевроны, измарался по уши в фaшизмe, мерзок мне и отвратителен, я презираю вас всей душой. Я переживаю только за Донбасс, чтобы вы перестали бомбить и уничтожать наших братьев. А сами можете сдохнуть, туда вам и дорога.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Трупский труп ебабченко не хочет мира на Украине, он автоматически становится лишним в случае налаживания ситуации в этой несчастной стране. Ну посудите сами, наступил мир, начали налаживаться хоть как-то отношения с Россией, а этот сгнивший и разложившийся труп куда девать? Только война даёт ему копеечку детишкам на макаронинку, так что по его авторитетному мнению украинцы должны мочить друг друга ещё не одно десятилетие для его пользы
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