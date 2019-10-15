Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 11:09
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Маніпуляції!" У партії Зеленського розповіли про "дідівщину" в Раді

763 Читати матеріал російською

Деякі досвідчені депутати Верховної Ради України намагаються маніпулювати своїми колегами з фракції "Слуга народу", які вперше пройшли до парламенту.

"Прямого тиску я не бачив. Але те, що наші досвідченіші колеги з парламенту дуже часто намагаються вдаватися до певних маніпуляцій – такий фактор присутній", – розповів у ефірі ObozTV народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.

Новини
"Почнуть їсти одне одного – розпущу": у "Слузі народу" оцінили свої шанси без Зеленського

За його словами, деякі нардепи за рахунок доскональнішого знання регламенту "вкидають меседжі" в кулуарах або сесійній залі, які в результаті "можуть якось впливати на голосування".

"Думаю, подолати цей момент ми зможемо протягом 2-3 місяців, коли самі вже абсолютно точно розумітимемо, як працюють процедури", – зазначив Безгін.

"Ви ж розумієте, у нас (у фракції "Слуга народу". – Ред.) 80% людей, які ніколи не стикалися безпосередньо з регламентом і парламентською роботою. Тому зрозуміло, що певні маніпуляції вкидаються", – пояснив він.

У "Слузі народу" заявили про маніпуляції з боку досвідченіших депутатів

У "Слузі народу" заявили про маніпуляції з боку досвідченіших депутатів

president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що раніше про "шантаж" депутатів від партії "Слуга народу" заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня.

"Є досвідчені парламентарі в інших партіях, які щодня займаються тільки одним – впливом: емоційним, грошовим і будь-яким іншим... Вони хочуть розколоти партію "Слуга народу", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, користуватися "недосвідченістю деяких депутатів партії – це інформаційна політика всередині Верховної Ради".

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Віталій Безгін
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Т.е. чувак сам признал, что у них - 80% дятлов?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel