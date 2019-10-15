"Маніпуляції!" У партії Зеленського розповіли про "дідівщину" в Раді

Деякі досвідчені депутати Верховної Ради України намагаються маніпулювати своїми колегами з фракції "Слуга народу", які вперше пройшли до парламенту.

"Прямого тиску я не бачив. Але те, що наші досвідченіші колеги з парламенту дуже часто намагаються вдаватися до певних маніпуляцій – такий фактор присутній", – розповів у ефірі ObozTV народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.

За його словами, деякі нардепи за рахунок доскональнішого знання регламенту "вкидають меседжі" в кулуарах або сесійній залі, які в результаті "можуть якось впливати на голосування".

"Думаю, подолати цей момент ми зможемо протягом 2-3 місяців, коли самі вже абсолютно точно розумітимемо, як працюють процедури", – зазначив Безгін.

"Ви ж розумієте, у нас (у фракції "Слуга народу". – Ред.) 80% людей, які ніколи не стикалися безпосередньо з регламентом і парламентською роботою. Тому зрозуміло, що певні маніпуляції вкидаються", – пояснив він.

У "Слузі народу" заявили про маніпуляції з боку досвідченіших депутатів president.gov.ua

OBOZREVATEL нагадує, що раніше про "шантаж" депутатів від партії "Слуга народу" заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня.

"Є досвідчені парламентарі в інших партіях, які щодня займаються тільки одним – впливом: емоційним, грошовим і будь-яким іншим... Вони хочуть розколоти партію "Слуга народу", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, користуватися "недосвідченістю деяких депутатів партії – це інформаційна політика всередині Верховної Ради".

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