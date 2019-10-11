"Маємо боротися!" Фріз закликала підтримувати вступ у НАТО

Депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз заявила, що рух України в НАТО ніхто не зупинить, якщо ми всі не будемо байдужими. Вона закликала відстоювати свій вибір та продовжувати рухатись до мети.

Про це вона сказала під час "Чату з депутатом" у Facebook. За її словами, той, хто говорить, що НАТО не на часі – або дурень, або ворог.

"Тому що НАТО – це Альянс свободи. Це країни, які сповідують демократичні цінності, які розуміють заради чого вони разом і розуміють як захищатися", – наголосила парламентар.

Вона зауважила: "Саме тому жодна країна Альянсу не зазнала жодного зазіхання. Зокрема, і від такого агресивного сусіда як наш, як Росія".

Депутатка від ЄС Ірина Фріз Пресслужба партії Європейська солідарність

Політик переконана, що українські війська готові до вступу України до Альянсу.

"Наші війська дуже активно зараз залучаються до всіх спільних навчань. Крім того, Сили спецоперацій України отримали сертифікацію (ССО першими серед інших видів військ ЗСУ досягли сумісності з НАТО та здобули сертифікацію НАТО на участь у операціях сил швидкого реагування – ред.). І я дуже цим пишаюсь, тому що мала безпосереднє відношення до створення законодавчої бази для ССО. І вони першими отримали сертифікацію в Альянсі", – підкреслила депутат.

"І я впевнена, що якщо нас ніхто не буде смикати на усілякі заяви про "не на часі", то ми будемо і далі рухатися. Головне нам зберегти темп і впевненість в результативності", – наголосила Ірина Фріз.

За її словами, мета України є зрозумілою – ми хочемо бути вільною, незалежною, суверенною державою.

"І бути лише в тандемі, в союзах з тими, хто поділяє ці цінності і хто поважає нас як незалежну суверенну державу", – сказала парламентар.

При цьому вона зауважила, що не впевнена в тому, що нова українська влада має намір подавати заявку на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

"В усякому випадку я офіційних заяв щодо цього не чула", – додала депутат.

"Чи може ця узурпована нова влада загальмувати наш рух в НАТО? Може, якщо ми будемо байдужими. А якщо ми будемо свідомими того, що маємо відстоювати ті цінності, заради яких об’єдналися, то ніхто нас не зупинить. В тому числі і узурпована нова влада", – резюмувала вона.

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