У Кремля в Украине есть сразу две пятых колонны.

Одну из них мы хорошо знаем. Они торгуют ностальгией. Ненавистью к переменам. Третье десятилетие подряд они загоняют свой электорат в гетто, чтобы затем монопольно продавать ему просроченное. Их лозунги обращены в прошлое. Их завтра попахивает вчерашним.

Они похожи на коммивояжеров, продающих доверчивым старикам чудодейственные капли от смерти. Капли не работают – но это меньше всего заботит продавца. Эти политики похожи на паразитов. Их выживание возможно лишь благодаря чьей-то смерти. И вот уже три десятилетия они мумифицируют колониальную память – чтобы раз за разом выигрывать тендер на роль "любимой жены Кремля".

2014-й для них стал настоящей трагедией. Но дело вовсе не в списках погибших и покалеченных. Оккупация территорий лишила их нескольких миллионов голосов – и отняла возможность раз за разом ставить под контроль украинский парламент. Их электорат остался в Крыму и на Донбассе – и оттого пророссийская опухоль в украинском парламенте сократилась в разы. Они не способны сформировать самостоятельное большинство – и оттого вынуждены искать союзников.

И они их нашли.

Вторая пятая колонна Кремля нам всем хорошо знакома. Ее ряды состоят из тех, кто привык воспринимать Украину как офис. Те, кто зарабатывает на монополиях и нечестной конкуренции. Те, кто сделал капитал на политической коррупции. Их жизненное кредо сводится к фразе "Техас должны грабить техасцы" - и потому ситуативно в 2014-м они могли оказаться на украинской стороне.

Они могли оказаться там лишь потому, что вторжение угрожало их активам. Капитализации. Образу жизни. Потому что приход российских флагов сулил подконтрольным им бизнесам глобальный передел. Внутривидовая борьба с российскими олигархами вовсе не входила в планы украинских – и потому в нашей памяти еще свежа история об их показном патриотизме и нарочитой боевитости.

С той поры прошло шесть лет. И оказалось, что бегство от России поставило Украину в новую для страны ситуацию. Война лишила Киев "второй тумбочки с деньгами". Осталась одна единственная – западная. Из которой выдавали транши только лишь под обязательства.

В западный райдер входили реформы. Прозрачные госзакупки. Рыночные зарплаты для госслужащих. Европа начала учить Украину правилам гигиены и хорошим манерам. Основам экономики и права. Требовала мыть руки перед едой и чистить зубы перед сном. Каждый усвоенный урок вознаграждался финансовым траншем. А угроза его потери обрекала Украину на почти гарантированную катастрофу.

Мотивы Европы были понятны. Нет смысла иметь на границе многомиллионную нищую страну. Такое соседство чревато нелегальной миграцией, контрабандой и ростом преступности. "Бремя белого человека" на новый лад – помоги соседу встать на ноги, чтобы он не стал для тебя источником проблем. Ускоренный опыт социально-экономического взросления в масштабах страны. Ничего нового. Ничего удивительного.

Но в том и особенность, что вся эта новая реальность меньше всего выгодна тем, кто привык зарабатывать на прежних правилах игры. От которых все жители страны проигрывали по чуть-чуть, а выигрывали некоторые – но много. Если первая пятая колонна состоит из тех, кто мечтает видеть Украину на российской орбите, то вторая пятая сформировалась из тех, кто не хочет ее видеть на европейской.

И теперь они заключили ситуативный союз. Задача которого – сохранить Украину в прежней буферной зоне. Одни хотят реванша. Другие не хотят прогресса. И теперь мы следим за тем, как новая коалиция обнуляет все немногочисленные достижения страны последних лет.

Под снос идет антикоррупционная система. Кадровая политика. Прозрачность и конкурентность. Вместо этого нам рассказывают о коварном западе и внешнем управлении. Требуют праздника непослушания. Кормят европофобией и теориями заговора. В ход идет не только ностальгия по прошлому, но еще и сознательно культивируемая ненависть к сложным рецептам. Независимостью объявляют суверенное право ходить по граблям.

Их победа будет означать наше поражение. Стране вновь пропишут обезболивающее вместо лечения. Успокоительное вместо лекарств. Опухоль пытается взять реванш за годы химиотерапии – и нет смысла пытаться с ней договориться. Война идет на два фронта: адепты прошлого и настоящего объединили усилия для борьбы с будущим. И если вы продолжаете считать, что в стране лишь одна пятая колонна – вы ошибаетесь.

Отныне их две.

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