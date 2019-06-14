"Путіну із Зеленським буде непросто": міжнародник дав прогноз

Президент Росії Володимир Путін пильно вивчає українського колегу Володимира Зеленського, проте переговори між ними найближчим часом навряд чи можливі.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт із питань міжнародних відносин Андрій Бузаров. За його словами, на переговорах двох лідерів Путіну буде непросто.

"Нещодавно Путін сказав, що Зеленський дуже хороший актор... Зеленський – людина, яка може перевтілюватися залежно від ситуації. Думаю, Путіну дуже непросто буде особисто спілкуватися із ним, оскільки Зеленський – фігура нестандартна для агента КДБ і ФСБ. Його потрібно зрозуміти", – заявив Бузаров.

За словами експерта, в Росії "зараз цілими інститутами вивчають феномен Зеленського".

На питання, коли можуть відбутися переговори президентів, міжнародник відповів: "Не думаю, що зустріч буде найближчим часом, я виключаю взагалі це".

ntv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Кирило Сазонов заявив, що Зеленський після інавгурації не виправдав очікувань Путіна і не полетів до Москви "на уклін".

Зі свого боку український дипломат Василь Філіпчук вважає, що в Кремлі не мають наміру зустрічатися із Зеленським, поки українська сторона чітко не позначила свої позиції щодо виконання Мінських домовленостей.

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