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"Путіну із Зеленським буде непросто": міжнародник дав прогноз

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Президент Росії Володимир Путін пильно вивчає українського колегу Володимира Зеленського, проте переговори між ними найближчим часом навряд чи можливі.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт із питань міжнародних відносин Андрій Бузаров. За його словами, на переговорах двох лідерів Путіну буде непросто.

"Нещодавно Путін сказав, що Зеленський дуже хороший актор... Зеленський – людина, яка може перевтілюватися залежно від ситуації. Думаю, Путіну дуже непросто буде особисто спілкуватися із ним, оскільки Зеленський – фігура нестандартна для агента КДБ і ФСБ. Його потрібно зрозуміти", – заявив Бузаров.

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За словами експерта, в Росії "зараз цілими інститутами вивчають феномен Зеленського".

На питання, коли можуть відбутися переговори президентів, міжнародник відповів: "Не думаю, що зустріч буде найближчим часом, я виключаю взагалі це".

"Путіну із Зеленським буде непросто": міжнародник дав прогноз

ntv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Кирило Сазонов заявив, що Зеленський після інавгурації не виправдав очікувань Путіна і не полетів до Москви "на уклін".

Зі свого боку український дипломат Василь Філіпчук вважає, що в Кремлі не мають наміру зустрічатися із Зеленським, поки українська сторона чітко не позначила свої позиції щодо виконання Мінських домовленостей.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особи
Андрій БузаровВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Институтами изучают?! Феномен?! Да нах он сдался! Забот других что ли нет, клоунов изучать?
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Александров Сергей
Александров Сергей
Конечно не просто говорить с шутом, которому буквально вчера на корпоративах мазал морду икрой...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
никто с пуйлом и кремлевскими питдарами ни о чем договариваться не будет! война до полной победы! Крым и Донбасс Украина!
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