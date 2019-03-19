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"Путіну подобаються ідіоти!" Портников пояснив загравання французів у Криму

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Під час відвідування окупованого Росією Криму Володимир Путін зустрівся із групою французьких політиків, приїзд яких був спеціально організований до п'ятиріччя анексії півострова.

"Запитувати, навіщо самому Путіну зустріч із маргіналами, не варто. В Кремлі відчайдушно потребують демонстрації міжнародної підтримки анексії Криму. Ну і, крім того, в Москві завжди любили "корисних ідіотів" із Заходу", — пояснив журналіст Віталій Портников мету зустрічі у блозі на "Еспресо".

За його словами, якщо розгорнути газетні підшивки минулих років, можна переконатися, як багато таких "корисних ідіотів" пройшло через кабінети Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Путін просто продовжує давню традицію, але з однією відмінністю.

"Люди, які ходили на поклін до генеральних секретарів, все ж могли робити вигляд, що поділяють політичні погляди людожерів... Але у Путіна жодних поглядів ніколи не спостерігалося, він, що називається, мімікрує під обставини. Путін — просто головний злодій, який забезпечує прикриття союзу чекістів і бандитів. І ці люди під шумок ще й Крим прихопили, просто пограбування Росії їм було мало", — зазначив журналіст.

Володимир Путін

Володимир Путін

МК

Портников додав, що главою делегації був колишній депутат парламенту від "республіканців" одіозний Тьєррі Маріані — тепер він балотується до Європейського парламенту від партії іншої клієнтки Путіна, Марін Ле Пен.

"Серед інших учасників поїздки до Криму були і чинний депутат від "республіканців" Жан-Клод Буше. Так що приклад Маріані, який, обслуговуючи Путіна, позбувся і респектабельності, і довіри французів, не став переконливим для деяких його колег. Можливо, навіть навпаки. Якщо виникнуть проблеми з кар'єрою — а вони завжди виникають у безпринципних політиків — то можна буде спробувати щастя за кремлівські гроші, до Марін вже точно візьмуть", — наголосив він.

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Те, що роблять Маріані з компанією, на думку Портникова, — це чисте обслуговування, без тіні політичної солідарності.

"А таке чисте обслуговування перетворює "корисного ідіота" на марного", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін.

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Особи
Володимир ПутінВіталій Портніков
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Пигин Макс
Пигин Макс
Путин категорически ненавидит идиотов, именно по этому он не встречается с Портниковым, Сотником, Ганапольским и не отвечает на звонки Попрошенки.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Пигин Макс, даже не знаю, как я с этим буду жить...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Nemo Александр, Сомневаюсь, что и тебя он приглашал на чай)))))))))
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Карлику на лабутенах льстит внимание придворных холуев. Россия вперде!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
...для сохранения пропорции: а глист в организме "журналиста Виталия Портникова" объяснил, почему "журналист Виталий Портников" написал эту статью. :-) У глиста ровно такое же знание причин и побуждений организма "журналиста Виталия Портникова", как у самой этой журнашлюшки - знание причин и побуждений французов. :-) Кугутом родился - холуём и сдохнет. :-)))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трубицын Александр, вот интересно, как такое безмозглое и криворукое существо как ты научилось компьютером пользоваться... Или ты внуку свои бредни надиктовывал, а он по клавиатуре стучит?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Борисс Робот,можешь пока свечку от геморроя поставить,чтоб дупа не кровоточила по поводу Крыма.
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