"Путінський режим гірше радянського!" Джемілєв розповів про тортури кримських татар

В окупованому Росією Криму панує режим, який по віроломству, цинізму і жорстокості перевершив навіть радянський.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Він зазначив, що кримські татари після п'яти років окупації організовані і більш рішуче налаштовані протидіяти путінському режиму.

"Особливо це проявляється при проведенні обшуків, контролі за поведінкою і висловлюваннями людей, ситуації в місцях позбавлення волі. Майже всіх заарештованих попередньо жорстоко б'ють. Там тортури в порядку речей і це, мабуть, санкціоновано в найвищих інстанціях", – розповів політик.

Голова Меджлісу додав, що серед кримських татар практично немає колаборантів.

"У нас колаборантів можна по пальцях перерахувати. Кримські татари там - особлива категорія. У нас хороша історична пам'ять. Ми добре знаємо, які біди принесла нашому народу Росія. Вже відразу після першої окупації Криму за часів Катерини ІІ вони приступили до "етнічних чисток" Криму, тобто витіснення корінного населення і заселення півострова росіянами, потім радянська влада влаштувала нам голодомор, тотальну депортацію і геноцид", – акцентував він.

Мустафа Джемілєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мустафа Джемілєв розповів про терзання глави РФ через Крим.

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