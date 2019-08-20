Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Путіна не переговорити": Зеленському підказали, як "переконати" Макрона і Меркель

2.1т Читати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському потрібно дуже ретельно підготуватися до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках "Нормандського формату".

Таку рекомендацію озвучила в ефірі ObozTV експерт-міжнародник, фахівець з питань посередництва і співпраці Анна Шелест, коментуючи підсумки переговорів Володимира Путіна і Еммануеля Макрона 19 серпня.

"Ключове слово – підготуватися. Не сподіватися, що можна переговорити пана Путіна", – попередила експерт.

Новини
"Французько-російський засос": Цимбалюк викрив Макрона у зраді України

Шелест особливо зауважила, що в рамках "Нормандського формату" Зеленському доведеться доносити свою думку не тільки до Путіна, але і до лідерів західних країн – президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.

"Відповідно, потрібно мати з собою достатню кількість фактів порушень (Мінських угод. – Ред.). Конкретних, практичних. Можливо, з фото-доказами. Щоб Путін не міг, як завжди, сказати: "А нас там немає", – наголосила вона.

Новини
Клондайк для Путина, или Чем вреден для Украины Нормандский формат?

На її думку, Зеленському знадобляться і звіти місії ОБСЄ, і чітка інформація щодо політичних в'язнів.

"Розмова має бути, в першу чергу, предметною. Щоб Зеленський міг продемонструвати, наскільки глибоко він знає фактаж. Не так, щоб він щоразу кликав помічника і переглядав, що ще сказати", – уточнила фахівець.

Зустріч Путіна з Макрона 19 серпня

Зустріч Путіна з Макрона 19 серпня

kremlin.ru

OBOZREVATEL нагадує:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Російсько-український конфлікт Мирні переговори в Мінську Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Анна Шелест Володимир Путін Володимир Зеленський Еммануель Макрон
Місце
Франція
Теги
Донбас переговори щодо Донбасу Новини Росії нормандський формат
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
10
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Иван
Сидоров Иван
Модератор - ты такой модератор :)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Видно "специалист" по переубеждению путена
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...