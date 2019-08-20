"Путіна не переговорити": Зеленському підказали, як "переконати" Макрона і Меркель

Президенту України Володимиру Зеленському потрібно дуже ретельно підготуватися до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках "Нормандського формату".
Таку рекомендацію озвучила в ефірі ObozTV експерт-міжнародник, фахівець з питань посередництва і співпраці Анна Шелест, коментуючи підсумки переговорів Володимира Путіна і Еммануеля Макрона 19 серпня.
"Ключове слово – підготуватися. Не сподіватися, що можна переговорити пана Путіна", – попередила експерт.
Шелест особливо зауважила, що в рамках "Нормандського формату" Зеленському доведеться доносити свою думку не тільки до Путіна, але і до лідерів західних країн – президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель.
"Відповідно, потрібно мати з собою достатню кількість фактів порушень (Мінських угод. – Ред.). Конкретних, практичних. Можливо, з фото-доказами. Щоб Путін не міг, як завжди, сказати: "А нас там немає", – наголосила вона.
На її думку, Зеленському знадобляться і звіти місії ОБСЄ, і чітка інформація щодо політичних в'язнів.
"Розмова має бути, в першу чергу, предметною. Щоб Зеленський міг продемонструвати, наскільки глибоко він знає фактаж. Не так, щоб він щоразу кликав помічника і переглядав, що ще сказати", – уточнила фахівець.
Зустріч Путіна з Макрона 19 серпня
kremlin.ru
OBOZREVATEL нагадує:
7 серпня президент України Володимир Зеленський зателефонував Володимиру Путіну через зрив перемир'я на Донбасі та вбивство чотирьох українських морпіхів.
Водночас, в Україні знову активізувалася тема перезавантаження "Нормандського формату". З'явилися ідеї про притягнення до переговорів Британії, США і навіть Китаю, щоб істотно послабити позиції Росії.
На зустрічі у форті Брегансон на Лазурному березі 19 серпня президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили військовий конфлікт на сході України.
Путін, зокрема, заявив про "обережний оптимізмі" і висловив готовність до саміту в "Нормандському форматі". А Макрон не скупився на лестощі і зізнався, що мріє про Європу від Лісабона до Владивостока.
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