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8 вересня • оновлено в 10:55
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/ Політика

Путін звільнив українських в'язнів Кремля: хто повернувся додому

11.1т Читати матеріал російською

В Україну 7 вересня з російського полону повернулося 35 чоловік, серед них політичні в'язні і 24 моряки. Детальніше про те, кого вдалося повернути додому – в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, в список на обмін включено по 35 чоловік з кожного боку. З української сторони в ньому є 24 моряки. Це Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій будз, Володимир Варімез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприск, Сергій Попов, Євген Семідоцкій, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер.

Путін звільнив українських в'язнів Кремля: хто повернувся додому

Також в списку ще 11 політв'язнів. Серед них:

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист і письменник;

Олег Сенцов

Олег Сенцов

  • Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

  • У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російських властей звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

  • Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

Павло Гриб – 19-річний студент;

Павло Гриб

Павло Гриб

24 канал

Микола Карпюк – громадський і політичний діяч;

Микола Карпюк

Микола Карпюк

Ракурс.юа

Станіслав Клих – викладач:

Станіслав Клих

Станіслав Клих

  • За версією російського слідства, Клих в кінці 1994 – початку 1995 року воював проти російських сил в складі збройних формувань Ічкерії. 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні визнав його винним в участі в бойових діях і засудив до 20 років ув'язнення.

  • в 2017 році стало відомо, що Клих за місяць етапування в тюрмах схуд на 17 кілограмів. А в липні 2018 року з'явилася інформація, що українця етапували з колонії в психіатричну лікарню. При цьому його мати вважала, що він не міг добровільно погодитися на таке лікування.

  • Клих був одним з тих політв'язнів, хто оголосив голодування на підтримку режисера Олега Сенцова. Однак у вересні він закликав в'язня Кремля в листі припинити голодування.

Роман Сущенко – журналіст, кореспондент Укрінформ;

Роман Сущенко

Роман Сущенко

  • 4 червня Московський міський суд виніс Сущенко вирок після 20 місяців утримання в СІЗО "Лефортово".

  • Українцю висунули абсурдні звинувачення про нібито шпигунстві і зборі в Москві інформації про те, чи планується наступ на Маріуполь.

  • Затримали журналіста 30 вересня 2016 року під час приватного візиту до родичів, що живуть в РФ. Всі звинувачення Сущенко відкидає.

Олександр Кольченко – активіст;

Олександр Кольченко

Олександр Кольченко

ТСН

  • Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року разом з режисером Олегом Сенцової. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченко до 10, а Сенцова - 20 років позбавлення волі:

  • 31 травня Кольченко оголосив голодування в знак підтримки Олега Сенцова, проте вже 7 червня був змушений припинити її станом здоров'я :

  • 22 червня йому дозволили тривале побачення з матір'ю в російській колонії, яке заплановане на 28-30 червня.

Євген Панов – активіст.

Євген Панок

Євген Панок

24 канал

  • ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в включеному Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.

  • Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, після – повернули до Криму. Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій захтів були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

  • 13 липня в окупованому Криму фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму;

Відзначимо, після того як стало відомо, що в обмін включений і важливий свідок у справі про збитий Боїнгу Цемах, думки про роль цієї події серйозно розділилися. Наприклад, колишній представник України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Роман Безсмертний вважає, що Україні "нав'язали гойдалку Сенцов-Вишинський", і вона нібито привела до появи в переговорному процесі фігуранта у справі про збитий Боїнгу Володимира Цемаху.

"Я просто ще раз хочу звернутися до нього не як до Зеленському – мені все одно, хто він такий, – я до нього хочу звернутися як до президента України. Якщо ви такі речі не довіряєте фахівцям – вас же попереджали ... Подумайте, що ви президент величезної країни ", – сказав він під час ефіру на каналі 1 + 1 передачі "Право на владу".

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Тег
військовополонені
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
23 человека из 35, выданных Украиной - граждане Украины! Где буряты? Украинцев поменяли на украинцев! И кто скажет, что в Украине нет гражданской войны?)
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Борисс Робот, действительно, чего это он придумал? К тупым роботам с вопросами приставать. Они (роботы) настолько тупы, что даже просто понять вопрос не смогут :о(
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Борисс Робот, в мозгах рагуль канавы... Факт на лицо - 23 гражданина Украины рагули выдали России!)
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Он Алекс
Он Алекс
Ребят, которые вернулись из путинского мордора знают все и говорят про них, а что там с теми гопниками, которые вернулись в рф?
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Борисс Робот
Борисс Робот
_ Зепепупик, ватник а ты чего так возбудился... тебе об одном пишут а ты "прышый кобыли хвист"... ты сегодня какой то не совсем умный...
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Он Алекс, вот про Надьку действительно знали все. Xeроиня! Депутатка всего, чего можно. Спортсменка, комсомолка и просто ypoдина. Сама бабка Йуля её цветочками встречала и в поросячьи глазки заглядывала. И где теперь Надька? :о))))) ------ А эти, по сравнению с Надькой, просто мелкая шпана. ------ Те "гопники", что "вернулись" в РФ, в основном граждане Oкраины. Просто нормальные люди, которых СБУ хватало и пытало только за то, что они не дэбилы и не псих. больные.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Если они справжние патриоты,то должны негайно записаться в АТО и идти вызволять Крым и Донбас. Батькивщина чекает героев. Небесной сотне потрибно пополнение
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Горенко Иван, лягушачья мова изначально ВСЯ "спотворена". Точнее, ВСЯ фейковая, искуственно придуманная и ypoдливая.
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Горенко Иван
Горенко Иван
Макарский Александр, Це таку спотворену "українську мову" викладають в Ольгіно?
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