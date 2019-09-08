Путін звільнив українських в'язнів Кремля: хто повернувся додому

В Україну 7 вересня з російського полону повернулося 35 чоловік, серед них політичні в'язні і 24 моряки. Детальніше про те, кого вдалося повернути додому – в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, в список на обмін включено по 35 чоловік з кожного боку. З української сторони в ньому є 24 моряки. Це Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Юрій Без'язичний, Юрій будз, Володимир Варімез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Андрій Оприск, Сергій Попов, Євген Семідоцкій, Василь Сорока, Володимир Терещенко, Андрій Шевченко, Сергій Цибізов, Сергій Чуліба, Андрій Ейдер.

Також в списку ще 11 політв'язнів. Серед них:

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист і письменник;

Олег Сенцов

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російських властей звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

Павло Гриб – 19-річний студент;

Павло Гриб 24 канал

Микола Карпюк – громадський і політичний діяч;

Микола Карпюк Ракурс.юа

У березні 2014 затриманий при в'їзді в Росію, де утримується під вартою за сфабрикованими звинуваченнями в злочинах проти федеральних військ, скоєних в ході першої чеченської війни;

У травні 2016 засуджений до 22,5 років в'язниці; Російська правозахисна організація "Меморіал" визнала Миколу Карпюка разом зі Станіславом Кліх політв'язнями

Amnesty International назвала судовий процес над Миколою Карпюком і Станіславом Кліх "пародією на правосуддя".

Станіслав Клих – викладач:

Станіслав Клих

За версією російського слідства, Клих в кінці 1994 – початку 1995 року воював проти російських сил в складі збройних формувань Ічкерії. 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні визнав його винним в участі в бойових діях і засудив до 20 років ув'язнення.

в 2017 році стало відомо, що Клих за місяць етапування в тюрмах схуд на 17 кілограмів. А в липні 2018 року з'явилася інформація, що українця етапували з колонії в психіатричну лікарню. При цьому його мати вважала, що він не міг добровільно погодитися на таке лікування.

Клих був одним з тих політв'язнів, хто оголосив голодування на підтримку режисера Олега Сенцова. Однак у вересні він закликав в'язня Кремля в листі припинити голодування.

Роман Сущенко – журналіст, кореспондент Укрінформ;

Роман Сущенко

4 червня Московський міський суд виніс Сущенко вирок після 20 місяців утримання в СІЗО "Лефортово".

Українцю висунули абсурдні звинувачення про нібито шпигунстві і зборі в Москві інформації про те, чи планується наступ на Маріуполь.

Затримали журналіста 30 вересня 2016 року під час приватного візиту до родичів, що живуть в РФ. Всі звинувачення Сущенко відкидає.

Олександр Кольченко – активіст;

Олександр Кольченко ТСН

Олександра Кольченко затримали в Криму 10 травня 2014 року разом з режисером Олегом Сенцової. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченко до 10, а Сенцова - 20 років позбавлення волі:

31 травня Кольченко оголосив голодування в знак підтримки Олега Сенцова, проте вже 7 червня був змушений припинити її станом здоров'я :

22 червня йому дозволили тривале побачення з матір'ю в російській колонії, яке заплановане на 28-30 червня.

Євген Панов – активіст.

Євген Панок 24 канал

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в включеному Криму групи "українських диверсантів", які нібито готували теракти на півострові.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, після – повернули до Криму. Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій захтів були членами "групи диверсантів", яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

13 липня в окупованому Криму фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму;

Відзначимо, після того як стало відомо, що в обмін включений і важливий свідок у справі про збитий Боїнгу Цемах, думки про роль цієї події серйозно розділилися. Наприклад, колишній представник України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Роман Безсмертний вважає, що Україні "нав'язали гойдалку Сенцов-Вишинський", і вона нібито привела до появи в переговорному процесі фігуранта у справі про збитий Боїнгу Володимира Цемаху.

"Я просто ще раз хочу звернутися до нього не як до Зеленському – мені все одно, хто він такий, – я до нього хочу звернутися як до президента України. Якщо ви такі речі не довіряєте фахівцям – вас же попереджали ... Подумайте, що ви президент величезної країни ", – сказав він під час ефіру на каналі 1 + 1 передачі "Право на владу".

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