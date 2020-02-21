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21 лютого • оновлено в 11:47
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Турчинов назвав Путіна злочинцем і побажав відповісти за всі гріхи

2.6т
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Президент Росії Володимир Путін вчинив злочини проти України і в майбутньому повинен відповісти за них.

Таку заяву зробив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Антиподи" з Сергієм Івановим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Олександр Турчинов

Олександр Турчинов

Скріншот з відео

Зокрема, ведучий запитав: якби в світі існувала абсолютна справедливість, якої долі він хотів би для російського президента.

Турчинов відповів коротко: "Я вважаю, що Путін є злочинцем і він повинен відповідати за свої злочини!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Турчинов зізнався, що після повідомлення про смерть терориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставив собі пташку".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр Турчинов Володимир Путін
Місце
Україна
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Куриная ж.опа будет повешена
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1
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Рагулич Рагуль, ирода нужно скормить шакалам которые поедают падаль . правда они от ботокса подохнут но оно заслужило
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Чувак, организовавший гос.п е р е в о р о т на м а й д а н е, самовольно занявший пост президента Украины, отправивший армию против своих жителей на Донбассе и развязавший г р а ж д а н с к у ю в о й н у не должен гавкать. Он должен висеть на м а й д а н е с табличкой "ПРЕДАТЕЛЬ", прибитой на лбу.
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2
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl, короче Путина и Турчинова в одну тюрьму
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Smallwille JorEl, ирода скормить падальщикам
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