Президент Росії Володимир Путін вчинив злочини проти України і в майбутньому повинен відповісти за них.

Таку заяву зробив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов в ефірі програми "Антиподи" з Сергієм Івановим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олександр Турчинов Скріншот з відео

Зокрема, ведучий запитав: якби в світі існувала абсолютна справедливість, якої долі він хотів би для російського президента.

Турчинов відповів коротко: "Я вважаю, що Путін є злочинцем і він повинен відповідати за свої злочини!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Турчинов зізнався, що після повідомлення про смерть терориста "ДНР" Арсена Павлова ("Моторола") "поставив собі пташку".

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