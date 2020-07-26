Путін заявив Зеленському, що осінні вибори "ставлять під загрозу" мир на Донбасі

Володимир Путін висловив невдоволення через вибори в Україні.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що прийнята парламентом України постанова про місцеві вибори 25 жовтня-2020 "ставить під загрозу перспективи врегулювання" війни на Донбасі.

Про це він сказав 26 липня під час телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським. Про позицію Путіна повідомила пресслужба Кремля на офіційному сайті.

"Володимир Путін охарактеризував прийняту 15 липня Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році як таку, що суперечить Мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання", – сказано в повідомленні.

Заявляється, що президент РФ також висловив "серйозну заклопотаність" у зв'язку з "недавніми заявами високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень "Комплексу заходів" і необхідність його перегляду".

Росія вважає, що Україна повинна підтвердити "реальними діями" тезу про безальтернативність мінських домовленостей.

Більш докладно про розмову Зеленського та Путіна можна почитати за посиланням.

Нагадаємо:

15 липня Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проєкт постанови проголосували 326 народних депутатів.

Згідно з прийнятим документом, місцеві вибори відбудуться в Україні всюди, крім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької та Луганської областей.

Як писав OBOZREVATEL, речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що призначення ВР місцевих виборів в Україні на жовтень 2020 року "можна трактувати як фактичний вихід із мінських угод".