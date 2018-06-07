Путін заявив, що Україні не потрібні виборці з Донбасу

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Києву "не потрібні виборці" з ОРДЛО, тому що вони нібито не будуть голосувати за діючу українську владу.

Про це він заявив під час "прямої лінії" після питання російського письменника Захара Прилєпіна, який воює на боці терористів на Донбасі, передає "Українська правда".

Путін кілька разів підкреслив, що "чинне українське керівництво не здатне зупинити конфлікт на Донбасі".

"Ще раз хочу підкреслити: нинішня українська влада не в змозі вирішити проблему цих територій. У тому числі і тому, що їм не потрібні виборці з цих територій. Тому що ясно, що вони за чинну владу не проголосують", - заявив він.

Володимир Путін

За його словами, Росія "зробить все", щоб конфлікт на Донбасі був дозволений в рамках Мінського процесу.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Путін назвав українців і росіян "одним народом зі спільним майбутнім".