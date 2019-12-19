Путін замахнувся на українське Причорномор'я: від Зеленського зажадали реакції

Президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор’я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" та пообіцяв розібратися з цим.

Про це він заявив на пресконференції у Москві 19 грудня. Зокрема, він звинуватив Леніна, що той "запропонував не федерацію, а конфедерацію", що дозволило згодом етносам "отримати право виходу зі складу СРСР".

Путін заявив, що навіть території "були нарізані так, що вони не завжди відповідали традиційним місцям проживання тих чи інших народів".

"ЄС" зажадала реакції Зеленского на цинічні заяви Путіна

"Але в ході створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням "для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільською територією", – сказав він.

У свою чергу у партії "Європейська солідарність" заявили, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України.

У політсилі зажадали від президента Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам.

У "ЄС" нагадали, що подібні заяви Путіна щодо "історичної приналежності" Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова. На переконання депутатів, поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись, і Путіну вірити не можна.

"Європейська Солідарність" наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО", – сказано у заяві партії.

Нагадаємо, Володимир Путін 19 грудня дав велику пресконференцію за підсумками року. Про що говорив – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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