Головна Новини
19 грудня • оновлено в 17:48
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Путін замахнувся на українське Причорномор'я: від Зеленського зажадали реакції

2.1т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор’я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" та пообіцяв розібратися з цим.

Про це він заявив на пресконференції у Москві 19 грудня. Зокрема, він звинуватив Леніна, що той "запропонував не федерацію, а конфедерацію", що дозволило згодом етносам "отримати право виходу зі складу СРСР".

Путін заявив, що навіть території "були нарізані так, що вони не завжди відповідали традиційним місцям проживання тих чи інших народів".

"ЄС" зажадала реакції Зеленского на цинічні заяви Путіна

"ЄС" зажадала реакції Зеленского на цинічні заяви Путіна

Новини
Придурки, "іхтамнєт" і Донбасс порожняк не гонит: що наговорив Путін на пресконференції

"Але в ході створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого відношення, все Причорномор'я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням "для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні", тому що Україна була сільською територією", – сказав він.

У свою чергу у партії "Європейська солідарність" заявили, що ці заяви містять в собі неприкриту погрозу щодо подальшого розгортання військової агресії проти України.

У політсилі зажадали від президента Володимира Зеленського дати публічну оцінку таким заявам.

У "ЄС" нагадали, що подібні заяви Путіна щодо "історичної приналежності" Криму Російській імперії передували анексії та окупації Кримського півострова. На переконання депутатів, поведінка Путіна вкотре доводить, що з нинішнім режимом Росії немає сенсу домовлятись, і Путіну вірити не можна.

"Європейська Солідарність" наголошує, що запорукою захисту суверенітету є проактивна дипломатична позиція України, спрямована на зміцнення світової антипутінської коаліції, на посилення політичного і санкційного тиску проти Кремля, а також подальше зміцнення української армії, приведення її до стандартів Північноатлантичного альянсу із подальшим набуттям Україною членства в НАТО", – сказано у заяві партії.

Нагадаємо, Володимир Путін 19 грудня дав велику пресконференцію за підсумками року. Про що говорив – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
11
0
Смішно
3
Цікаво
8
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Да, п-утин совсем плох мозгами стал.... Да и не только мозгами...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Киевская область (и то на половину) - вот земля хрюньляндии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги