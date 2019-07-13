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Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель – Безсмертний

2.3т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін залучив проросійського політика, свого кума Віктора Медведчука до участі в Мінському процесі, підказавши його прізвище канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив новопризначений представник України в політичній підгрупі на переговорах в Мінську Роман Безсмертний.

Роман Безсмертний

Роман Безсмертний

Facebook Романа Безсмертного

"Згадайте, як Медведчук з'являється у Мінському процесі. От зараз розказують "[екс-президент] Порошенко такий сякий" - та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала на відкритій зустрічі, що цей чоловік міг би бути [в ТКГ] - де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі розніс Медведчука і Ко за візит у Москву.

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Тема
мінські домовленості
Особи
Петро Порошенко Віктор Медведчук Володимир Путін Ангела Меркель
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Путин правит Миром!!!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин купил Меркель! Путин купил итальянский суд! Путин купил всё! Вывод: Путин- евр ей!
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