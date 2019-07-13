Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель – Безсмертний

Президент РФ Володимир Путін залучив проросійського політика, свого кума Віктора Медведчука до участі в Мінському процесі, підказавши його прізвище канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.
Таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив новопризначений представник України в політичній підгрупі на переговорах в Мінську Роман Безсмертний.
Роман Безсмертний
Facebook Романа Безсмертного
"Згадайте, як Медведчук з'являється у Мінському процесі. От зараз розказують "[екс-президент] Порошенко такий сякий" - та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала на відкритій зустрічі, що цей чоловік міг би бути [в ТКГ] - де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі розніс Медведчука і Ко за візит у Москву.
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