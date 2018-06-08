Путін зайнятий розчленуванням України - Піонтковський

Так звана пряма лінія з президентом РФ Володимиром Путіним показала, що він має намір займатися тільки геополітикою, а в центрі неї - загроза розчленування України.

Про це в своїй статті на "Новому времени" пише російський публіцист Андрій Піонтковський.

"Цим він зайнятий, про це він думає з ранку до вечора, а прості люди нехай продовжують стояти на колінах і просити щось: як нам кожен день показують на російських каналах", - відзначає він.

Також Піонтковський звертає увагу на те, що під час прямої лінії в цьому році вкотре Путін вивергав свій бред про те, що росіяни і українці - це один народ.

"Тобто, він заперечував існування українського етносу. Потім він попереджав" про великі загрози українській державності ". І деякі" чудові "вірмени коментували це як повернення до усіма забутої ідеї Новоросії. Ось такий жорсткий загрозливий тон по відношенню до України був лейтмотивом виступу Путіна", - пише публіцист.

У той же час на формулювання щодо загроз державності все звернули увагу.

Новини Постпред Порошенко в Криму розкрив цілі флоту Путіна в Чорному морі

"Путін також розіграв спектакль з питанням, який сам вибрав, хоча, можливо, навіть сам і написав: про те, чому росіяни визнають президента Порошенко, в той час як Захід не визнає президента Асада? Він посміхнувся і сказав, що це цікаве питання. але потім перейшов до наступного: натякнув, що вони готові відмовитися від визнання президента Порошенко. Виходить цілий букет: немає українського народу, немає української держави і немає українського президента. Ось таке чудове послання президента українського народу від, як він сам гово ит, того ж народу ", - підкреслив Піонтковський.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов відповів Путіну на його слова про Україну.