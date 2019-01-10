''Путін уже не радий'': військовий США розповів про плани НАТО у Чорному морі

Вхід до Чорного моря десантного корабля ВМС США став відповіддю на захоплення в полон Росією українських моряків поблизу Керченської протоки.

Про це заявив у ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах. За його словами, США та інші країни НАТО мають намір не допустити повторення подібних інцидентів.

"Цього треба було очікувати після того, як російські кораблі протаранили український буксир", — наголосив американський офіцер.

"Туди збирається американський десантний корабель з морськими піхотинцями на борту. Ці кораблі самі не ходять, у нас кораблі ходять з ескадрою. Тому туди зайдуть кораблі, які його охоронятимуть. Це робиться тому, що українські кораблі намагатимуться пройти через протоку ще раз", — пояснив він.

На думку Табаха, президент РФ Володимир Путін "вже і сам не радий всьому, що відбувається".

"Американський військовий корабель вони таранити не будуть, також і турецький, й інші кораблі, по-моєму, норвезькі, які там перебувають. Вони не будуть їх таранити, а тільки йтимуть за ними, "робитимуть тінь"... Росія розуміє — у неї немає достатньо морської сили, щоб потопити або напасти на натовські кораблі", — заявив військовий.

Як зазначив американський офіцер, Україна і Росія "існують не у вакуумі", тому до Чорноморського басейну заходитимуть кораблі інших країн, зокрема НАТО.

Десантний корабель USS FortMcHenry ВМС США @USNavyEurope

Також Табах зазначив, що російський есмінець "Сєвєроморськ", котрий також зайшов до Чорного моря, належить до класу найсильніших військових кораблів, які є у Росії.

"Коли військові проводять якісь маневри, це завжди небезпечно для оточення, це небезпечна зброя", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry (LSD 43) Військово-морського флоту США увійшов до акваторії Чорного моря.

Раніше, 19 грудня, біля причалу Одеського морського порту пришвартувався розвідувальний корабель Королівського флоту Великобританії HMS Echo (H87).

Також глава представництва України при НАТО Вадим Пристайко заявив про можливий захід групи кораблів НАТО під керівництвом Нідерландів до Чорного моря.

Крім того, 9 січня до акваторії Чорного моря увійшов бойовий корабель Північного флоту Російської Федерації "Сєвєроморськ". Вперше з часів анексії Криму військовий корабель РФ такого класу з'явився у Чорному морі.

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