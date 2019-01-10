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''Путін уже не радий'': військовий США розповів про плани НАТО у Чорному морі

2.4тЧитати матеріал російською

Вхід до Чорного моря десантного корабля ВМС США став відповіддю на захоплення в полон Росією українських моряків поблизу Керченської протоки.

Про це заявив у ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах. За його словами, США та інші країни НАТО мають намір не допустити повторення подібних інцидентів.

"Цього треба було очікувати після того, як російські кораблі протаранили український буксир", — наголосив американський офіцер.

"Туди збирається американський десантний корабель з морськими піхотинцями на борту. Ці кораблі самі не ходять, у нас кораблі ходять з ескадрою. Тому туди зайдуть кораблі, які його охоронятимуть. Це робиться тому, що українські кораблі намагатимуться пройти через протоку ще раз", — пояснив він.

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На думку Табаха, президент РФ Володимир Путін "вже і сам не радий всьому, що відбувається".

"Американський військовий корабель вони таранити не будуть, також і турецький, й інші кораблі, по-моєму, норвезькі, які там перебувають. Вони не будуть їх таранити, а тільки йтимуть за ними, "робитимуть тінь"... Росія розуміє — у неї немає достатньо морської сили, щоб потопити або напасти на натовські кораблі", — заявив військовий.

Як зазначив американський офіцер, Україна і Росія "існують не у вакуумі", тому до Чорноморського басейну заходитимуть кораблі інших країн, зокрема НАТО.

Десантний корабель USS FortMcHenry ВМС США

Десантний корабель USS FortMcHenry ВМС США

@USNavyEurope

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Також Табах зазначив, що російський есмінець "Сєвєроморськ", котрий також зайшов до Чорного моря, належить до класу найсильніших військових кораблів, які є у Росії.

"Коли військові проводять якісь маневри, це завжди небезпечно для оточення, це небезпечна зброя", — додав він.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійська воєнна загрозаЗагострення в Азовському моріХолодна війна між Заходом і РосієюРосійсько-український конфлікт
Особа
Гаррі Табах
Місце
Україна
Теги
Чорне мореСША
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Сибиряк Дмитрий
Сибиряк Дмитрий
Ну, не чо так.. Полноразмерные мишени..
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В отличии от скакунов американцы не полезут нарушать границу РФ. Они не настолько тупы как скакуансы
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Крым Андрей
Крым Андрей
Этот военный охфицер по национальности не украинец случайно? Или просто тупой?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
CARGO 100, шёл бы ты со своим миленком домой в парашу, петух
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