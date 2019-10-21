"Путін висуне умови!" Портников розповів, як Трамп може підставити Україну

Україні буде складніше залагодити конфлікт із главою Росії Володимиром Путіним після історії з виведенням американських військ із Сирії.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на сайті "Детали", зазначивши, що у створеній президентом США Дональдом Трампом ситуації глава РФ почувається як риба у воді.

"Якщо Трамп не хоче бути посередником, цим займеться Путін. Такий сучасний закон заповнення вакууму, який дозволить останньому висувати нові умови не тільки на Близькому Сході", – пояснив він.

Дональд Трамп Радіо Свобода

За словами Портникова, хоча після рішення Трампа й початку турецького наступу в Сирії Білий дім вжив нагальних заходів, щоб виправити ситуацію, і віцепрезидент Майк Пенс переконав Реджепа Ердогана призупинити військову операцію проти курдів – відчуття незахищеності американських союзників нікуди не зникло.

"Українці, розуміючи, що підтримка США протягом останніх років утримувала Росію від агресивних дій, задаються закономірним питанням: чи не опиняться вони одного прекрасного дня в становищі курдів? Тим паче після поради, яку Трамп дав українському президентові Володимиру Зеленському: "залагодити конфлікт" із Володимиром Путіним", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Кремль використовує Зеленського та його оточення, як "зграю нетямущих карасів".

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