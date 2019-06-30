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Путін вичікує: Куликов зробив заяву про масштабний наступ Росії

7.4тЧитати матеріал російською

Росія готова до масштабного наступу на Україну, але агресор почне його тоді, коли йому буде це необхідно.

Про це заявив в інтерв'ю "Апострофу" відомий український телеведучий, журналіст і голова правління "Громадського радіо" Андрій Куликов.

Він зазначив, що зараз президент РФ займає вичікувальну позицію і спостерігає за діями новообраного президента України Володимира Зеленського.

Андрій Куликов

Андрій Куликов

Апостроф

При цьому відомий журналіст вважає, що переговори з Путіним не вирішать ситуацію на Донбасі остаточно, оскільки небезпека існуватиме завжди, поки існують спільні кордони з Росією.

"Політика не зміниться. Якщо українська влада не буде або різко загострювати відносини з Росією сама, або навпаки, різко починати миритися, то тоді нічого в російській політиці не зміниться. А ми бачимо, що Зеленський продовжує ту ж лінію, яку вів Петро Порошенко, тобто він не йде на загострення, він, звичайно, не говорить "Ми відвоюємо цю територію", але він і не говорить "Мир за всяку ціну". Тому це просто чергове загострення. Воно буде через півроку, воно буде через чергові півроку.

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Єдине, що може змінитисяце те, що буде новий секретар Ради національної безпеки і оборони, який не буде через кожні півтора місяця говорити нам: росіяни готуються до нового масштабного наступу. А потім минуло півтора місяці, наступу не було, але "росіяни готуються до нового масштабного наступу". Я думаю, що не підлягає ніякому сумніву, що росіяни готові до нового масштабного наступу, і коли їм це буде вигідно, коли для них це буде доцільно, вони його почнуть", – заявив Куліков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський адвокат пояснив, що Путін буде робити з Донбасом. Президенту Росії вигідно становище, в якому перебуває ця територія.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Андрій КуликовВолодимир Путін
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