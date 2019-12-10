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10 грудня • оновлено в 18:12
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"Путін сказився": Портников пояснив, чому Зеленський стане на бік Майдану

8.6т
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Після підсумків "нормандського формату" єдиним союзником президента України Володимира Зеленського є українські патріоти, які виступили проти капітуляції.

Адже, виконавши їх вимоги, глава української держави буквально довів до сказу президента Росії Володимира Путіна, і тепер той почне мститися. Таку думку озвучив у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников.

У зв'язку з цим він висловив подив щодо заяви Зеленського про те, що мітинги на Банковій нібито послаблювали його переговорні позиції у Парижі.

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"Це – помилкова думка. Хоча б тому, що позиції, з яких виступала українська делегація у Парижі, і позиції, які захищали учасники протесту і під час мітингів на Майдані, і в пікетах на Банковій, практично збігалися. Це Путін намагався схилити українського президента до капітуляції. А учасники протестів проти цієї капітуляції застерігали", – наголосив Портников.

Він висловив переконання в тому, що Зеленському необхідно зрозуміти одну просту річ – для захисту українських інтересів необхідна національну єдність, єдність влади і опозиції, єдність тих, хто в кабінетах, і тих, хто на вулицях.

За словами журналіста, національної єдності з тими, кому на державні інтереси начхати, просто не вийде – навіть якщо багато хто з цих людей у другому турі президентських виборів і голосував за Володимира Зеленського.

Акції на Банковій

Акції на Банковій

"Не може бути ніякої єдності з людьми, яким усе одно, якому богу молитися, в якій країні жити, ким себе вважати – аби корито. Це доведено історією. Ці люди 10 грудня перестають бути опорою Володимира Зеленського. Перестають просто тому, що Путін ніколи не пробачить українському президенту того очевидного приниження, якого він зазнав під час "нормандського саміту". Путін аж сказився. Він намагатиметься помститися і Зеленському, і Україні. Зеленського – змусити прогнутися, а ще краще – зникнути, поступитися місцем якомусь колаборанту. А Україну – дестабілізувати, обстріляти, заморозити, змусити зрозуміти, що її місце – разом із Росією. А ще краще – просто у Росії", – пояснює Портников.

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Отже, зробив висновок він, в цій ситуації у Зеленського немає ніякого іншого політичного, як і людського виходу, окрім як покластися на патріотів – і серед своїх прихильників, і серед своїх супротивників.

"Треба перестати шельмувати тих, хто помічає його недосвідченість і наївність, треба перестати переслідувати українських політиків і активістів тільки за те, що вони усвідомили небезпеку, яка загрожує нашій країні, раніше і краще за Зеленського. Коли країні загрожує така небезпека, національної єдності просто не можна уникати. Бо альтернативою такій національній єдності завжди стає національний крах", – попередив президента Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • напередодні зустрічі у Парижі, 8 грудня, у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Кількість учасників акції досягала орієнтовно від 5 тисяч на початку до майже 15 тисяч осіб наприкінці заходу.

  • До вечора акція протесту розгорнулася ще й на Банковій. Представники руху "Ні – капітуляції" почали акцію "Нічна варта", яка супроводжувалася протистоянням із силовиками.

  • Активісти пообіцяли залишатися під ОП аж до закінчення 9 грудня саміту в "нормандському форматі" у французькому Парижі. Допустили також перетворення акції на безстрокову. Однак станом на ранок 10 грудня протестувальники почали розходитися.

  • Активісти заявили, що що готові залишити Банкову, оскільки Зеленський не допустив здачі національних інтересів України.

  • Зі свого боку Зеленський заявив, що спокійно ставиться до акцій протесту під стінами Офісу президента на Банковій, хоча при цьому визнав, що вони створюють проблеми. Він зазначив, що це заважало переговорам у Парижі, граючи на інтереси окупантів, а також поскаржився на те, що в постійному шумі не може зосереджено працювати.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Зеленський Віталій Портніков Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Иванович Василий
Иванович Василий
Это само по себе ошибочное мнение, причем опять ошибочное - у самого Виталия. Он исходит в нем исключительно из интересов Украины, но у Зеленского кроме интересов страны есть еще свои собственные интересы, и вот там - там никакой позиции "стать на сторону Майдана" в принципе быть не может, так как Майдан для Зеленского - не просто табу, а - еще и такое же, как для Путина. Более того, имеется пока таинство - не было ли сговора в личной беседе их по поводу одного из прошлых персонажей украинской власти - по Порошенко. Судя по разгоняемой рос-пропа-сми инфе про очередную анонсированную инициативу Портнова - этот рычаг властью Зеленского также может продолжать примеряться на силу его к предстоящему январю, когда появится возможность применять силу власти к избранным в Раде. Поживем-увидим, конечно, но Виталию следовало бы быть более осторожным в высказываниях, чтобы потом не удивляться от несовпадения первичных эмоций с реалиями.
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Кончился Портников. Порохоботство ведет к идиотизму. Пусть посмотрит свои опусы 3-4-5 дней назад. Предсказания полной зрады Зеленского, навешивание на него всех своих фантазий. Как только Княжицкий лег под Порошенко, Эспресо (и Портников) стало нести чушь, как и все порошенковские каналы, типа Кривого
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van Dijk Max
van Dijk Max
он встанет на сторону любого , кто брутальней и наглей , чем он сам . Он просто ссыкло
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