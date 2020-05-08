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8 травня • оновлено в 13:30
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Путін привітав українців із Днем перемоги: Зеленського проігнорував

4.1т
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Президент Росії Володимир Путін адресував вітальні послання народам України та Грузії, а також інших держав з нагоди 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

У ньому він згадав президентів декількох країн, водночас проігнорував українського президента Володимира Зеленського, бо той нібито "вийшов із довіри" російського лідера. Про це повідомляє сайт Кремля.

"Священний обов'язок нинішніх поколінь – навіки зберегти пам'ять про тих, хто ціною незліченних жертв і поневірянь відстояв свободу рідної землі, оточити увагою і турботою наших дорогих ветеранів", – заявив глава РФ.

Путін привітав українців із Днем перемоги: Зеленського проігнорував

Він передав усім ветеранам війни, "партизанам і трудівникам тилу щирі слова подяки", а також побажав доброго здоров'я, щастя, добробуту та довгих років життя.

Крім цього, аналогічне звернення він адресував також лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії.

У вітальному посланні Путін окремо звернувся до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, президентів США Дональда Трампа і Франції Еммануеля Макрона. Натомість вітання глави РФ не адресувалося президентам, а тільки народам Грузії та України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Україна має домогтися, щоб західні лідери, які відвідають Росію 9 травня на 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, перед Москвою приїхали до Києва.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Друга світова війна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
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Галицький Данило
Галицький Данило
А нас рать!!! На его 3.1здавления.
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Галицький Данило
Галицький Данило
А народу Германии и фрау Меркель, геру Шрёдеру и прочим любителям потока-2 не хватило пряников, ну тогда шагай на север со своим потоком, труженик бункера. Путлер капут!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, вы не обижайтесь, но вашему президенту даже руку подать противно...
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Zhikharev Dmitry, что там руку, пнють и то отвратно
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