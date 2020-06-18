Путін пригрозив погіршенням відносин через слова Зеленського про "фашистський" СРСР

Президент Росії Володимир Путін негативно висловився про заяву українського президента Володимира Зеленського, в якій той порівняв СРСР з фашистською Німеччиною.

В інтерв'ю автору програми "Москва. Кремль. Путін" російський лідер сказав, що це погано позначиться на двосторонніх відносинах країн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що і для нього, для самого Володимира Олександровича (Зеленського), нічого в цьому хорошого немає, маючи на увазі, що сама Україна сильно постраждала під час Другої світової війни", – сказав Путін

Нагадаємо, що в січні під час візиту до Польщі президент України Володимир Зеленський заявив, що СРСР відповідальна за розв'язання Другої світової війни нарівні з фашистською Німеччиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більше половини українців вважають, що за початок Другої світової війни несуть відповідальність СРСР і Німеччина.